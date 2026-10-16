Eurolygoje „Panathinaikos“ namuose nusileido „Hapoel“ ir patyrė pirmąjį pralaimėjimą

Per pirmus du kėlinius nė vienai komandai nepavyko įgyti didesnio pranašumo. „Hapoel“ sugebėjo atitrūkti trečiojo kėlinio antroje dalyje, kai spurtavo 8:0 – 68:60. PAO nutraukė 4 minučių paskutinę ketvirčio sekundę – 61:68.
Ketvirtojo kėlinio starte svečiai pirmą kartą įgijo dviženklį pranašumą – 71:61. Tuomet šeimininkai laimėjo atkarpą 11:0 ir po labai ilgos pertraukos jau pirmavo – 72:71. „Hapoel“ nesutriko ir vėl susigrąžino iniciatyvą – 84:78. Kertinį metimą pataikė Vasilije Micičius, kuris likus 68 sekundėms įmetė tritaškį (87:79), PAO ataka buvo nesėkminga ir jie patyrė pirmąją nesėkmę.
„Panathinaikos“: Sylvainas Francisco 22 (27 naud. bal.), Brancou Badio 12, Mathiasas Lessortas 11, Nigelas Hayesas-Davisas (3/13 metimai, -6 naud. bal.) ir Jerianas Grantas po 8.
„Hapoel“: Zachas LeDay‘us 17 (5 atk. kam.), Elijah Bryantas 14 (6 atk. kam., 22 naud. bal.), Danielis Oturu 13 (5 atk. kam.), Antonio Blakeney ir Vasilije Micičius (3/6 tritaškiai, 8 rez. perd.) po 9.
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