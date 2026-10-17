Eurolyga iš naujų franšizių tikisi uždirbti 300 mln. eurų – atskleisti klubai ir įstojimo mokesčiai

„Encestando“ skelbia, kad naujomis Eurolygos franšizėmis taps Valensijos „Valencia“, Paryžiaus „Paris“, Dubajaus „Dubai“ ir Salonikų PAOK komandos.
Teigiama, kad šie keturi klubai iš viso susimokės apie 300 mln. eurų įstojimo mokesčių. Vis tik mokestis naujiems klubams nebus vienodas.
Valensijos ir Paryžiaus klubai turės sumokėti po 50 mln. eurų, Dubajaus – 70 mln. eurų, o PAOK – net 130 mln. eurų.
Šiuos moksčius nauji franšizės klubai galės mokėti dalimis, o pirmųjų įmokų Eurolyga turėtų sulaukti gruodžio mėnesį po galutinio patvirtinimo.
Šis žingsnis būtų dalis Eurolygos ilgalaikio plano surinkti apie 1,2 mlrd. eurų iš naujų franšizių.
Teigiama, kad Belgrado „Partizan“ ir Bolonijos „Virtus“ taip pat yra pažengusiose derybose, o Belgrado „Crvena Zvezda“ ir Tel Avivo „Hapoel“ tebėra tarp kandidatų prisijungti su kita priėmimų banga.
Ilgalaikėje perspektyvoje tarp kandidatų franšizėms yra ir Neapolio „Napoli“, abu Romos klubai, Londono „Lions“, Jeruzalės „Hapoel“ ir Salonikų „Aris“.
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