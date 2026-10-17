Blanchfield prieš akistatą su Jasudavicius: „Ji kitokia nei ankstesnės mano varžovės“

Per pastaruosius 11 mėnesių moterų 56,7 kg svorio kategorijoje įvyko nemažai pokyčių. Čempionės diržą dabar turi Natalia Silva, o į titulą pretenduojančių sportininkių gretos vis gausėja. Tarp jų yra ir E. Blanchfield (14 pergalių ir 2 pralaimėjimai).
„Tai beprotiška. Manau, tai puikiai parodo, kaip greitai keičiasi MMA ir visa situacija divizione. Niekada nebūčiau pagalvojusi, kad Valentina Ševčenko atsisakys čempionės diržo ir dėl traumos turės taip ilgai pasitraukti iš kovų. Ji ilgą laiką buvo dominuojanti čempionė. Dabar, kai ji pasitraukė į šalį, čempione tapo Natalia Silva. Nebeliko neaiškumo dėl laikinosios čempionės titulo ar galimo Valentinos sugrįžimo artimiausiu metu. Padėtis tapo aiškesnė ir visas divizionas gali judėti į priekį“, – „MMA Junkie“ sakė E. Blanchfield.
„Rogers Place“ arenoje vyksiančio turnyro antroje pagrindinėje kovoje amerikietė susitiks su lietuvių kilmės kanadiete J. Jasudavicius (15 pergalių ir 4 pralaimėjimai).
Pergalės atveju E. Blanchfield laimėtų trečią kovą iš eilės ir dar labiau sustiprintų savo pozicijas pretendenčių į čempionės diržą eilėje. Tuo metu J. Jasudavicius sieks pratęsti sėkmingą atkarpą po balandį iškovotos pergalės prieš Karinę Silvą.
„Jasmine yra labai gera kovotoja. Ji moka išnaudoti savo greitį ir kojų darbą. Ji žino, kaip laimėti kovas, todėl gali būti labai nepatogi varžovė. Manau, kad ši kova su Jasmine gali tapti dvikova dėl pirmosios pretendentės statuso. Jei laimėsiu, atsidursiu būtent tokioje pozicijoje. Valentina dabar yra traumuota ir nežinome, kiek laiko negalės kovoti. Ji sakė, kad gali prireikti bent metų, o Natalia nori būti aktyvi čempionė, ir tai visiškai suprantama“, – teigė amerikietė.
Nuo debiuto UFC 2021 metų pabaigoje E. Blanchfield surengė ne vieną įspūdingą pasirodymą, tačiau pripažįsta, kad J. Jasudavicius jai pateiks naują išbandymą.
„Ji labai stipri imtynininkė. Nemanau, kad iki šiol UFC kovojau su varžove, kuri pati norėtų su manimi imtyniauti. Net jei kitos bandydavo tai daryti, dažniausiai taip nutikdavo todėl, kad pirmoji imtyniauti pradėdavau aš. Bus smagu susidurti su kovotoja, kuri pati sieks imtynių ir bandys primesti savo kovos stilių. Manau, tai turėtų būti įdomi kova“, – pridūrė E. Blanchfield.
J. Jasudavicius turės didelį vietinių sirgalių palaikymą. Tai buvo galima pajausti jau ceremoniniuose svėrimuose, kur žiūrovai nušvilpė JAV vėliavą pasiėmusią E. Blanchfield.
UFC turnyrą iš Edmontono sekmadienį tiesiogiai transliuos „Go3“ televizija. J. Jasudavicius kova turėtų prasidėti apie 5 val. ryto Lietuvos laiku.
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