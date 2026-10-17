Gretchen Walsh vėl pakoregavo pasaulio plaukimo rekordų lentelę

Virdžinijos universiteto baseine vykusiose varžybose plaukusi G. Walsh ankstesnį savo rekordą, pasiektą 2024 m. pasaulio plaukimo trumpajame baseine čempionate, pagerino 0.08 sek.
🇺🇸Gretchen Walsh SCM 50Fr 22.75 WR https://t.co/LmVqLSfgKt— 競泳NEWS (@swimcoverage) October 17, 2026
2024 m. pasaulio čempionate Budapešte amerikietė pagerino net 11 pasaulio rekordų, iš kurių devyni buvo individualiose rungtyse, ir iškovojo septynis aukso medalius.
Ilgajame baseine G. Walsh priklauso pasaulio rekordas 100 m plaukimo peteliške rungtyje. Šioje distancijoje jai priklauso net 18 greičiausių rezultatų istorijoje. Amerikietė taip pat yra antra greičiausia moteris istorijoje plaukiant 50 m laisvuoju stiliumi ir 50 m peteliške.
Per pastaruosius pustrečių metų G. Walsh individualius pasaulio rekordus pagerino iš viso 17 kartų: 12 kartų trumpajame baseine ir penkis – ilgajame. Tiek pat individualių pasaulio rekordų priklauso ir kitai JAV plaukimo žvaigždei Katie Ledecky, kuriai 15 rekordų priklauso ilgajame baseine ir du – trumpajame. Tiesa, K. Ledecky trumpajame baseine varžosi retai.
G. Walsh ir kiti pajėgiausi JAV plaukikai rengiasi gruodžio 1–6 dienomis Pekine vyksiančiam pasaulio plaukimo trumpajame baseine čempionatui. Atranka į šias pirmenybes JAV vyks spalio 28–31 dienomis Vestmonte, Ilinojaus valstijoje.
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