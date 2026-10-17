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TV3 naujienos > Sportas > Vandens Sportas > Plaukimas

Gretchen Walsh vėl pakoregavo pasaulio plaukimo rekordų lentelę

2026-10-17 12:44 / šaltinis: Sportas.lt
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2026-10-17 12:44
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Amerikietė Gretchen Walsh pagerino sau pačiai priklausiusį pasaulio rekordą 50 m plaukimo laisvuoju stiliumi trumpajame baseine. Ji distanciją įveikė per 22.75 sek.

Gretchen Walsh | Scanpix nuotr.

Amerikietė Gretchen Walsh pagerino sau pačiai priklausiusį pasaulio rekordą 50 m plaukimo laisvuoju stiliumi trumpajame baseine. Ji distanciją įveikė per 22.75 sek.

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Virdžinijos universiteto baseine vykusiose varžybose plaukusi G. Walsh ankstesnį savo rekordą, pasiektą 2024 m. pasaulio plaukimo trumpajame baseine čempionate, pagerino 0.08 sek.

2024 m. pasaulio čempionate Budapešte amerikietė pagerino net 11 pasaulio rekordų, iš kurių devyni buvo individualiose rungtyse, ir iškovojo septynis aukso medalius.

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Ilgajame baseine G. Walsh priklauso pasaulio rekordas 100 m plaukimo peteliške rungtyje. Šioje distancijoje jai priklauso net 18 greičiausių rezultatų istorijoje. Amerikietė taip pat yra antra greičiausia moteris istorijoje plaukiant 50 m laisvuoju stiliumi ir 50 m peteliške.

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Per pastaruosius pustrečių metų G. Walsh individualius pasaulio rekordus pagerino iš viso 17 kartų: 12 kartų trumpajame baseine ir penkis – ilgajame. Tiek pat individualių pasaulio rekordų priklauso ir kitai JAV plaukimo žvaigždei Katie Ledecky, kuriai 15 rekordų priklauso ilgajame baseine ir du – trumpajame. Tiesa, K. Ledecky trumpajame baseine varžosi retai.

G. Walsh ir kiti pajėgiausi JAV plaukikai rengiasi gruodžio 1–6 dienomis Pekine vyksiančiam pasaulio plaukimo trumpajame baseine čempionatui. Atranka į šias pirmenybes JAV vyks spalio 28–31 dienomis Vestmonte, Ilinojaus valstijoje.

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