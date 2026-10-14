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TV3 naujienos > Sportas > Vandens Sportas > Plaukimas

NCAA varžybose Plytnykaitė lipo ant prizininkų pakylos, Mileišytė iškovojo keturis aukso medalius

2026-10-14 21:43 / šaltinis: Sportas.lt
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2026-10-14 21:43
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Praėjusią savaitę NCAA plaukimo koledžų lygoje sėkmingai pasirodė Virdžinijos universitetas su Smilte Plytnykaite.

Smiltė Plytnykaitė | asmeninio archyvo nuotr.

Praėjusią savaitę NCAA plaukimo koledžų lygoje sėkmingai pasirodė Virdžinijos universitetas su Smilte Plytnykaite.

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Kombinuotoje estafetėje 4x50 jardų Virdžinijos universitetas užėmė pirmą vietą (1:35.56), o prie pergalės prisidėjo ir S. Plytnykaitė, nuplaukusi 50 jardų krūtine per 26.98 sek. Kartu su lietuve estafetėje plaukė Europos čempionė Sara Curtis, daugkartinė pasaulio čempionė Claire Curzan bei pasaulio vicečempionė Anna Moesch.

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100 jardų krūtine rungtyje S. Plytnykaitė laimėjo bronzą su karjeros rekordu (59.47). Triumfavo Anastasia Gorbenko (57.35), o antra buvo McKenzie Siroky (59.20).

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Barbora Mileišytė (Vašingtono valstybinis universitetas) mače su Sietlo universitetu iškovojo 4 aukso medalius (50 jardų laisvuoju stiliumi, 100 jardų laisvuoju stiliumi, 4x50 jardų laisvuoju stiliumi ir 4x100 m kombinuotoje estafetėje).

Ieva Visockaitė iš Luizianos valstybinio universiteto užėmė 3-ią vietą 500 jardų laisvuoju stiliumi rungtyje. Tuo tarpu Patricija Kondraškaitė (Arizonos universitetas) „SMU Classic“ varžybose buvo per žingsnį nuo medalio 50 jardų laisvuoju stiliumi rungtyje.

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