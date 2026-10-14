Varnas pelnė 17 taškų ir padėjo „Zelli“ laimėti Europos taurėje

Lietuvis per 25 minutes pelnė 17 taškų (3/3 dvit., 2/3 trit., 5/6 baud.), atkovojo 4 ir perėmė 2 kamuolius, atliko rezultatyvų perdavimą, sykį suklydo, išprovokavo 5 pražangas, 2 kartus prasižengė ir surinko 24 naudingumo balus.
Nugalėtojams Tyleris Wahlas įmetė 21 tašką (7 atk. kam.), Tony Perkinsas surinko 17 (1/5 trit.).
Pralaimėjusiems Anthony Cowanas pelnė 23 taškus (14/15 baud.), Rihardas Lomažas (2/6 trit.) ir Urbanas Krofličius surinko po 14.
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