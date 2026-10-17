„Double Dunk“: „Žalgirio“ krizė, įspūdingas OLY charakteris bei Perasovičiaus ir Walkerio sugrįžimai

Laidos vedėjai – portalo Krepsinis.net vyr. redaktorius Edgaras Pulkovskis ir TV3 sporto žinių veidas Vilius Stalgaitis. Kiekvieną savaitę jie aptars visus Eurolygos mačus, paliesdami svarbiausius jų akcentus ir išskirdami įdomiausius kampus.
Dviguba savaitė buvo įdomi: Kauno „Žalgirio“ žaidimo krizė, pirmasis Atėnų „Panathinaikos“ pralaimėjimas, pagerintas blokų rekordas, pergalingi metimai, Pirėjo „Olympiacos“ įspūdingas atsitiesimas ir dvi pergalės per pratęsimus, Velimiro Perasovičiaus bei Lonnie Walkerio sugrįžimai ir didžiulės bėdos Milane.
00:00 – krizė „Žalgirio“ žaidime
23:51 – pirmasis PAO pralaimėjimas
31:03 – pagerintas blokų rekordas
33:45 – įspūdingas OLY charakteris
43:11 – kas nutiko T.J.Shortsui
46:28 – V.Perasovičiaus sugrįžimas
48:18 – „Virtus“ jau su 4 pergalėmis
50:39 – baisu, kas dedasi Milane
56:08 – „Crvena Zvezda“ dvi pergalės
59:46 – L.Walkerio sugrįžimas
1:04:50 – turo spėjimai
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