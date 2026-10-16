Sedekerskis – ryškus, baskai pralaimėjo

Prie baskų vairo šiame mače grįžo Velimiras Perasovičius.
Baskai atsiliko visų rungtynių metu, o trečiajame ketvirtyje skirtumas buvo perkopęs 15 taškų ribą – 51:68. Intriga grįžo paskutiniajame: Damionas Baughas smeigė tritaškį, dar vieną – T.Sedekerskis, tad skirtumas tirpo – 67:71. Kennethas Fariedas galiausiai lygino rezultatą (74:74), tačiau Wendellas Moore‘as su Aliou Diarra stabilizavo šeimininkų padėtį – 78:74.
Lietuvis gavo pražangą, Danielis Jacketas susimetė baudas, o W.Moore‘as artino prie pergalės „Virtus“ – 83:74.
Lietuvis per 27 minute pelnė 11 taškų (1/3 dvit., 3/4 trit.), atkovojo 10 kamuolių, 2 – perėmė, gavo bloką, kartą klydo, 2 kartus prasižengė bei rinko 16 naudingumo balų.
„Virtus“: Marcusas Carras 20, Aliou Diarra 16, Wendellas Moore‘as 12, Rasheedas Bello 9, Danielis Hackettas 7.
„Baskonia“: A.J.Lawsonas 13, D.J.Stewartas 12, Tadas Sedekerskis 11 (10 atk. kam.), Rodionas Kurucas 7.
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