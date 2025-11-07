 
Kalendorius
Lapkričio 7 d., penktadienis
Vilnius +11°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška
Naujausios
Karas Ukrainoje
Lietuva
Verslas
Užsienis
Gyvenimas
Sportas
Video
Žmonės
Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Kriminalai

Kauno teismas nuteisė advokato padėjėją už prekybą poveikiu – skyrė 15 tūkst. eurų baudą

2025-11-07 10:24 / šaltinis: BNS
2025-11-07 10:24

Kauno apygardos teismas penktadienį apeliacine tvarka išnagrinėjęs baudžiamąją bylą dėl prekybos poveikiu, panaikino pirmosios instancijos teismo išteisinamąjį nuosprendį ir pripažino H. R. kaltu bei paskyrė jam 15 tūkst. eurų baudą.

Grynieji pinigai. Karolinos Gudžiūnienės (ELTA) nuotr.

Kauno apygardos teismas penktadienį apeliacine tvarka išnagrinėjęs baudžiamąją bylą dėl prekybos poveikiu, panaikino pirmosios instancijos teismo išteisinamąjį nuosprendį ir pripažino H. R. kaltu bei paskyrė jam 15 tūkst. eurų baudą.

REKLAMA
0

Kaip pranešė Kauno apygardos teismas, jam trejus metus uždrausta užsiimti advokato padėjėjo veikla.

Šioje byloje H. R. buvo kaltinamas tuo, kad jis, būdamas valstybės tarnautojui prilygintas asmuo, dirbdamas advokato padėjėju, žadėjo ir garantavo pasinaudoti savo pažintimis ar kita tikėtina įtaka, susitarė su klientais dėl 2 tūkst. eurų kyšio priėmimo ir jį savo naudai iš jų priėmė.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Kyšį paėmė už klientų interesų, susijusių su palankiu teismo sprendimu, darant poveikį neįvardintam teisėjui, patenkinimą.

REKLAMA
REKLAMA

Kauno apygardos teismas konstatavo, kad pirmosios instancijos teismas padarė nepagrįstą išvadą, jog byloje nėra duomenų, kad advokato padėjėjas H. R. pažadėjo savo klientams jų interesais veikti ir perduoti kyšį civilinę bylą nagrinėjančiam teisėjui.

REKLAMA

Teisėjų kolegija pabrėžė, kad H. R. gynybinė versija, jog jis buvo apkalbėtas klientų, kurie ant jo supyko dėl per ilgo teismo proceso ir jo baigties, vertintina kaip pasirinkta gynybinė pozicija, siekiant išvengti atsakomybės.

Kauno apygardos teismo teisėjų kolegija sutiko su prokuroro apeliaciniu skundu prašoma skirti 300 MGL dydžio bauda, kuri, kolegijos vertinimu, laikytina pagrįsta bei teisinga.

Šis Kauno apygardos teismo nuosprendis įsiteisėja jo priėmimo dieną, tačiau kasacine tvarka per tris mėnesius gali būti skundžiamas Lietuvos Aukščiausiajam Teismui.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų