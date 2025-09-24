Mirė ilgametis Lietuvos politikas

Kolegos pareiškė užuojautą V. Motiejaičio šeimai.
Mirė buvęs Jurbarko rajono savivaldybės tarybos narys
Socialiniame tinkle „Facebook“ Jurbarko rajono savivaldybė pasidalijo įrašu, pranešančiu apie skaudžią netektį. Jame dalijamasi V. Motiejaičio biografija ir pasiekimais.
„IN MEMORIAM VLADAS MOTIEJAITIS
Rugsėjo 20 d. Anapilin iškeliavo buvęs ilgametis Jurbarko rajono savivaldybės tarybos narys Vladas Motiejaitis.
Vladas Motiejaitis gimė 1937 m. liepos 25 d. Raseinių rajono Maslauskiškių kaime. 1958 m. jis baigė Betygalos Maironio vidurinę mokyklą, o 1963 m. – Lietuvos veterinarijos akademiją. Gavęs paskyrimą, pradėjo dirbti veterinarijos gydytoju Jurbarko rajono valstybinėje veterinarinėje ligoninėje.
Nuo 1970 m. V. Motiejaitis dirbo šios ligoninės vyriausiuoju veterinarijos gydytoju. 2000 m., pertvarkius įstaigą į Jurbarko rajono maisto ir veterinarijos tarnybą (toliau – Jurbarko VMVT), tapo šios tarnybos viršininku. Nuo 2001 iki 2010 metų ėjo Jurbarko VMVT vyresniojo veterinarijos gydytojo pareigas.
1990–2007 metais V. Motiejaitis tris kartus buvo išrinktas Jurbarko rajono savivaldybės tarybos nariu. Taryboje dirbo 11 metų. Būdamas Tarybos nariu, vadovavosi nuostata, kad tik dialogo ir kompromiso keliu, įsiklausant į gyventojų problemas, galima rasti geriausius visam rajonui naudingus sprendimus.
Už profesinę veiklą ir sportinius pasiekimus V. Motiejaitis buvo apdovanotas net 51 kartą – vyriausybiniais bei tarnybiniais apdovanojimais, garbės ir padėkos raštais, atminimo medaliais. 2016 m. už nepriekaištingą darbą, aktyvią visuomeninę veiklą ir Jurbarko vardą garsinusius sportinius laimėjimus jis buvo apdovanotas Jurbarko rajono savivaldybės ženklu „Už nuopelnus Jurbarko kraštui“.
V. Motiejaitis su žmona Irena, ilgamete Jurbarko rajono policijos komisariato darbuotoja, užaugino dukrą Astą ir sūnų Mindaugą.
Jurbarko rajono savivaldybės meras Skirmantas Mockevičius reiškia nuoširdžią užuojautą V. Motiejaičio artimiesiems, bičiuliams ir visai bendruomenei.
Atsisveikinimas su velioniu vyks nuo rugsėjo 23 d. 13 val. laidojimo salėje, esančioje M. Valančiaus g. 2A, Jurbarke. Rugsėjo 25 d. 8 val. Jurbarko Švč. Trejybės bažnyčioje bus aukojamos Šv. Mišios, o 11 val. Vladas Motiejaitis bus išlydimas į paskutinę kelionę“, – buvo rašoma įraše.
