TV3 naujienos > Žmonės > Lietuvos įžymybės

Mirė garsus fotografas: savo darbais puošė populiarius žurnalus

2025-09-24 15:40 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-09-24 15:40

Rokiškio rajono savivaldybė pranešė apie skaudžią netektį – po autoįvykio mirė kultūros mecenatas ir fotomenininkas Jonas Dovydėnas.

Žvakės (nuotr. 123rf.com)

1

Vyro gyvybė užgeso rugsėjo 23 d.

Netektis

Skelbiama, kad Jonas Dovydėnas buvo Rokiškio rajono garbės pilietis.

„Rugsėjo 23 d. po sunkaus sužalojimo autoįvykyje mirė Rokiškio rajono garbės pilietis, kultūros mecenatas, fotomenininkas Jonas Dovydėnas.

Rokiškio rajono savivaldybės vadovai nuoširdžiai užjaučia šeimą, artimuosius bei Rokiškio krašto kultūros bendruomenę.

Jonas Dovydėnas gimė 1939 m. vasario 12 d. Kaune. Jis buvo išeivijos rašytojo, kilusio iš Rokiškio r. Trumpiškio k., Liudo Dovydėno sūnus.

1944 m. kartu su tėvais pasitraukė į Vokietiją ir penkerius metus praleido karo pabėgėlių stovykloje, o 1949 m. emigravo į Jungtines Amerikos Valstijas.

1959-1961 m. tarnavo Jungtinių Amerikos Valstijų karinėse oro pajėgose, kur ir pradėjo domėtis fotografijos menu. 1965 m. baigė anglų kalbos ir literatūros studijas Browno universitete Providence. 1964-1965 m. mokėsi fotografijos Rod Ailando dizaino institute, 1965-1968 m. – Ilinojaus technologijos institute. 1968 m. dirbo Čikagos miesto atkūrimo departamente fotografu.

Fotografavo žurnalams „The Times “, „National Geographic“ ir kitiems, kūrė reportažines, reklamines fotografijas, fotografavo architektūrą, peizažus, etnines žmonių bendrijas, jų buitį, karo vaizdus, atskiras asmenybes.

Jo kūrinių turi Meno institutas Čikagoje, Meno institutas Mineapolyje, Kongreso biblioteka Vašingtone.

Jonas Dovydėnas finansavo didžiąją Rokiškio Šv. Juozapo koplyčios vitražų dalį. Jis buvo išeivijos rašytojo Liudo Dovydėno rinktinių raštų (8 tomai) leidybos mecenatas. Net 145 egzempliorius jis dovanojo Rokiškio Juozo Keliuočio viešajai bibliotekai.

Jonas Dovydėnas su šeima gyveno JAV. Jis buvo 2007 m. Lietuvos rašytojų sąjungos įsteigtos ir nuo 2010 m. Rokiškyje teikiamos L. Dovydėno premijos už geriausią lietuvišką romaną mecenatas ir vertinimo komisijos narys, kasmet atvykdavo jos įteikti. Visada aplankydavo tėvo rašytojo Liudo Dovydėno gimtąjį Trumpiškio kaimą, Čedasų mokyklą ir joje įkurtą rašytojo atminimo muziejų.

Rokiškio krašto garbės piliečio vardas Jonui Dovydėnui suteiktas Rokiškio rajono tarybos 2019 m. gegužės 31 d. sprendimu TS-136“, – rašoma feisbuke.

