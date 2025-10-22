Mirus visą Lietuvą sujaudinusiai 36-erių Indrei – skubi žinia visiems: pastebėkite tai laiku

Skaudžia žinia apie netektį ir jautriais paskutiniais Indrės gyvenimo momentais socialiniame tinkle „Facebook“ pasidalijo jos sesuo Laura Kubilinskaitė. Pasak jos, Indrė anapilin simboliškai iškeliavo per Indijoje minimą Šviesos dieną.
„Šiandien – Diwali, didžiausia Indijos šventė. Šviesos diena, kai visa šalis spindi tūkstančiais lempučių, kai džiaugsmas, viltis ir šviesa pripildo kiekvienus namus.
Aš laukiau šios dienos... Svajojau dėvėti ryškų sari, pasipuošti spalvomis ir džiaugtis kartu su visais.
Bet nutiko taip, kad šiandien dėviu juodą.
Mano mylima sesė Indrė pasirinko išeiti būtent šią šviesos dieną.
Vakar jai labai skaudėjo, ir aš prašiau Dievo – jei jai liko tik kančia, tegu Jis pasiima ją šiandien, kai visa Indija švyti. Kad ji pati taptų viena iš tų šviesų, kurios niekada neužgęsta.
Ir taip nutiko.
Šiandien ji išėjo.
Šiandien ji tapo šviesa.
Šiandien aš ją paleidžiu aukštyn – ten, kur nėra skausmo, tik ramybė ir amžina šviesa.
Sese, Tu amžinai būsi mano širdyje“, – jautriais žodžiais dalijosi ji.
Gimdos kaklelio vėžio simptomai
Sukrečiančia savo sesers istorija Indrės sesuo Laura ne kartą buvo dalijusis su naujienų portalo tv3.lt skaitytojais. Tuo metu moteris pasakojo, kad prieš maždaug dvejus metus pasirodė pirmasis signalas, rodęs, kad Indrės organizme vyksta neįprasti pokyčiai – tai buvo pakraujavimai.
Iš pradžių medikai manė, kad tai – kontraceptinių vaistų vartojimo pasekmė, tačiau visai netrukus paaiškėjo, kad Indrei smogė onkologinė liga – gimdos kaklelio vėžys. Visą Indrės istoriją galite skaityti paspaudę čia ir čia.
Kiekvieną ligą svarbu pastebėti kuo anksčiau, gimdos kaklelio vėžys – ne išimtis. Naujienų portalas tv3.lt dalijasi ankstesniu pokalbiu su Nacionalinio vėžio instituto gydytoja akušere-ginekologe Diana Žilovič, kuriame ji įvardijo šio vėžio simptomus.
Viena svarbiausių priežasčių, lemiančių šios onkologinės ligos išsivystymą – lėtinė žmogaus papilomos viruso (ŽPV) infekcija lytiniuose takuose.
„Net 99 proc. gimdos kaklelio vėžio atvejų yra susiję su didelės onkogeninės rizikos ŽPV infekcija“, – paaiškindama tąkart pridūrė gydytoja.
Anot gydytojos akušerės-ginekologės, nuo ŽPV infekcijos iki gimdos kaklelio vėžio išsivystymo dažniausiai praeina daugiau nei vieneri metai:
„Labai retos, greitos eigos vėžio formos – labiau išimtis nei taisyklė. Dažniausiai gimdos kaklelio vėžys nustatomas moterims nuo 35 iki 50 metų, tačiau susirgti šia liga gali ir jaunesnės nei 30 metų, ir vyresnės nei 60 metų moterys.“
Gimdos kaklelio vėžį galima vadinti iš tiesų klastinga liga, kadangi ankstyvoje stadijoje moteris gali nejausti visiškai jokių simptomų. Visgi, vėlesnėse stadijose pasireiškia štai šie simptomai:
– kraujavimas po lytinių santykių;
– kraujavimas tarp mėnesinių bei esant menopauzei;
– vandeningos išskyros;
– šlapinimosi, tuštinimosi sutrikimai;
– pilvo skausmai ir t. t.
Gimdos kaklelio vėžio prevencija
Paklausta, kokia yra galima gimdos kaklelio vėžio prevencija, pašnekovė atsakė, kad ši yra skirstoma į dvi atskiras kategorijas – pirminę ir antrinę.
Pirminė ligos prevencija yra nukreipta prieš tiesioginę gimdos kaklelio vėžio priežastį – žmogaus papilomos virusą, nuo kurio apsisaugoti padeda vakcinacija.
Antrinė – nuolatinė moterų profilaktinė patikra, kurios metu yra svarbu nustatyti ne patį vėžį, o vėžio išsivystymo riziką, tai yra priešvėžinius gimdos kaklelio pakitimus ir juos pašalinti.
„Prevencinė gimdos kaklelio vėžio programa skirta aptikti priešvėžinius gimdos kaklelio pakitimus yra sėkmingai vykdoma visame pasaulyje dešimtmečiais.
Gimdos kaklelio vėžio galima išvengti, kadangi efektyvi pirminė ir antrinė profilaktika padeda apsisaugoti nuo daugiau nei 90 proc. gimdos kaklelio vėžio atvejų. Norint sumažinti gimdos kaklelio vėžio sergamumą ir mirtingumą – būtinas reguliarus ir tęstinis dalyvavimas gimdos kaklelio vėžio prevencinėje programoje.
Taip pat svarbi ir vakcinacija nuo ŽPV. Ateities tikslas, siekiant ženkliai sumažinti sergamumą ŽPV sukeltu vėžiu moterims ir vyrams, yra visuotinė lyčiai neutrali vakcinacija“, – tąkart sakė gydytoja.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!