Mįslinga tragedija: kolegos Lenkijoje jauno vyro kūną rado palapinėje

Vyras kartu su draugais įsikūrė netoli miško tako stovyklauti šeštadienį, spalio 25 d. Skelbiama, kad kompanija linksmai leido laiką, kalbėjosi, juokėsi, kūreno laužą.
Mįslinga mirtis Lenkijoje
Vis dėlto sekmadienio rytą draugai į stovyklavietę kvietė medikus – rado savo draugą gulintį be gyvybės ženklų. Skelbiama, kad draugams jį aptikus, kūnas jau buvo šaltas.
Tarnyboms atvykus, teritorija buvo aptverta nuo pašalinių asmenų, kūnas buvo uždengtas.
Buvo pradėtas tyrimas dėl jauno vyro paslaptingos mirties.
Skelbiama, kad tai nebuvo pirmas kartas, kai mirusysis praleido naktį ekstremaliomis sąlygomis, jis nebijojo ypač šaltų naktų.
Nors oficiali mirties priežastis nenustatyta, tyrėjai mano, kad vyro mirtį galėjo lemti hipotermija.
„Onet“ duomenimis, miręs vyras ir jo draugai buvo policijos pareigūnai.
