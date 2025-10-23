Kalendorius
Užsienis > Europa

Tragedija Lenkijoje: į karštą metalo katilą įkrito žmogus

2025-10-23 14:44
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-10-23 14:44

Lenkijoje Čenstakavo mieste įvyko tragedija. Kaip skelbia „Onet“, remdamiesi kitais lenkų kanalais, plieno gamykloje į metalo katilą įkrito žmogus.

Netektis (nuotr. 123rf.com)

Katilas buvo kaitinamas. Iš pradžių buvo skelbta, kad katile buvo karštas skystas metalas, tačiau vėliau patikslinta, kad katinas buvo tuščias, tačiau jame temperatūra buvo labai aukšta.

0

Katilas buvo kaitinamas. Iš pradžių buvo skelbta, kad katile buvo karštas skystas metalas, tačiau vėliau patikslinta, kad katinas buvo tuščias, tačiau jame temperatūra buvo labai aukšta.

Pradėtas tyrimas

Į katilą įkritęs vyras neišgyveno, jam buvo 37-eri.

Tragedija įvyko trečiadienio rytą.

Tarnybos tiria tragedijos aplinkybes. Bus tikrinama, ar gamykloje buvo laikomasi visų atsargumo reikalavimų.

Skelbiama, kad gamykloje dirba keli šimtai žmonių.

