Tragedija Lenkijoje: į karštą metalo katilą įkrito žmogus

Katilas buvo kaitinamas. Iš pradžių buvo skelbta, kad katile buvo karštas skystas metalas, tačiau vėliau patikslinta, kad katinas buvo tuščias, tačiau jame temperatūra buvo labai aukšta.
Pradėtas tyrimas
Į katilą įkritęs vyras neišgyveno, jam buvo 37-eri.
Tragedija įvyko trečiadienio rytą.
Tarnybos tiria tragedijos aplinkybes. Bus tikrinama, ar gamykloje buvo laikomasi visų atsargumo reikalavimų.
Skelbiama, kad gamykloje dirba keli šimtai žmonių.
