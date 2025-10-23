Atvykę pareigūnai buvo šokiruoti: rado vyro kūną, šalia – maža mergaitė

Tarnybos jėga įsibrovė į vieną butą ir jame rado 36-erių vyro kūną, šalia jo buvo jo vienerių dukrelė. Ji buvo gyva.
Pareigūnai išvydo dramatišką sceną
Tarnybos trečiadienį buvo iškviestos apie 18:30. Gelbėtojų buvo paprašyta atidaryti buto duris. Jas pareigūnai atidarė jėga.
„Naudodami savo įrangą, atidarėme buto duris. Viduje buvo 36 metų vyras. Deja, ant jo kūno radome mirties požymius, kurie rodė, kad mirtis įvyko anksčiau. Vietoje taip pat buvo mažas vaikas. Laimei, ji nebuvo sužeista. Mes ją perdavėme močiutės globai“, – sako seržantas Tomaszas Szymkowiakas.
Į įvykio vietą taip pat atvyko teismo ekspertas, kuris preliminariai nustatė, kad tretieji asmenys su vyro mirtimi nėra susiję. Policija taip pat sako, kad incidentas tikriausiai nebuvo nusikalstamo pobūdžio.
„Teismo ekspertas atmetė trečiųjų asmenų dalyvavimą šiame incidente; greičiausiai mirtis įvyko dėl natūralių priežasčių. Mes nustatysime tikslias šio incidento aplinkybes“, – sako policijos atstovė Ewa Kasinska.
Minėtas leidinys neoficialiai skelbia, 36-metis vyras gyveno su trimis vaikais. Šiuo metu nežinoma, kas atsitiko motinai. Tragedijos metu jis prižiūrėjo tik savo vienerių metų dukrą. Du vyresni vaikai buvo kitų šeimos narių globoje.
Prokuratūra jau pradėjo tyrimą dėl šio įvykio, planuojama atlikti vyro kūno autopsiją.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!