Gimdydama namuose 34-erių mama išrėkė paskutinius savo žodžius: viskas baigėsi dviguba tragedija

34 metų gimdyvė Jennifer Cahill buvo „labai susižavėjusi“ gimdymo namuose idėja, nes pirmasis jos gimdymas 2021 metais ligoninėje buvo „traumuojantis“. Tačiau tai, kas turėjo būti viena įsimintiniausių dienų gyvenime, virto tragedija – mirė ir gimdyvė, ir kūdikis.
Po pirmojo vaiko gimimo Jennifer patyrė pogimdyminį kraujavimą, kurio metu neteko daugiau nei 800 mililitrų kraujo. Mama, kuriai prireikė kraujo perpylimo, taip pat buvo B grupės streptokoko nešiotoja, todėl jos pirmasis vaikas susirgo sepsiu.
Pati mama savaitę, praleistą ligoninėje po pirmojo gimdymo, anksčiau buvo apibūdinusi kaip vieną „sunkiausių“ jos gyvenime, rašo mirror.co.uk.
Gimdyti namuose nusprendė po traumuojančio pirmo gimdymo
Jennifer vyras Robas Cahillas teismo posėdyje sakė, kad „traumuojantis“ pirmasis gimdymas žmonai sukėlė daug nerimo dėl galimybės vėl gimdyti ligoninėje – jai tai kėlė didelį stresą. Ji taip pat jautė, kad per pirmąjį gimdymą ligoninėje jai trūko pribuvėjų pagalbos.
Apibūdindamas ankstesnę jos patirtį, Robas sakė: „Jennifer nebuvo paskirta viena pribuvėja. Atrodė, kad jos vis keitėsi. Jennifer jautėsi nesulaukusi tinkamos paramos. Tai buvo sudėtingas laikotarpis dėl COVID, buvo daug apribojimų.“
Taigi, kai po trejų metų pora sužinojo, kad laukiasi antrojo vaiko, jie pradėjo svarstyti apie gimdymą namuose. Jennifer prisijungė prie „Facebook“ grupės, skirtos mamoms, norinčioms gimdyti namuose, ir aktyviai ieškojo patarimų, norėdama gauti „kiek įmanoma daugiau informacijos“.
Grupėje ji rašė: „Visai neseniai po pokalbio su partneriu, kuris, panašu, pritaria, pradėjau svarstyti apie gimdymą namuose. Labai džiaugiuosi tokia galimybe po patirties per paskutinį gimdymą, todėl noriu apsiginkluoti kiek įmanoma daugiau informacijos.“
Mama galiausiai nusprendė laikytis plano ir gimdyti namuose. Kaip teisme pasakojo Robas, Jennifer tikėjo, kad gimdymas namuose, dalyvaujant dviem pribuvėjoms, sukurs ramesnę, labiau palaikančią atmosferą, sumažins stresą jai ir kūdikiui.
Jennifer norėjo visiškai natūralaus gimdymo – be vaistų, apžiūrų. Ji taip pat norėjo, kad gimdymas vyktų kambaryje, apšviestame tik žvakių šviesos, o pribuvėjos kalbėtų tyliai, rašė „Daily Mail“.
Gimdymo metu – širdį veriantys gimdyvės žodžiai
Pribuvėja Andrea Walsmley teisme sakė, kad Jennifer gimdymo planas buvo „intensyviausias“, kokį ji kada nors buvo mačiusi.
Ji su kolege atvyko į šeimos namus Prestviče, Didžiajame Mančesteryje, ankstų 2024 m. birželio 3 d. rytą, kad priimtų gimdymą namuose. Tačiau iki 5 val. ryto moteris buvo gimdymo procese jau 8 valandas, o kūdikis vis dar nebuvo gimęs.
Išsekusi, bet ryžtingai nusiteikusi mama iš nusivylimo tesušuko: „Aš tikrai noriu tai padaryti! Aš esu karė! Kodėl mano kūnas manęs neklauso?“
Agnes Lily gimė apie 6.50 val., tačiau ir kūdikio, ir mamos būklė greitai ėmė prastėti. Kūdikis gimė nekvėpuojantis, aplipęs mekonijumi, aplink kaklą buvo apsivijusi bambagyslė – o pribuvėja, kaip pranešama, niekada anksčiau nebuvo gaivinusi kūdikio. Naujagimė buvo skubiai išvežta į ligoninę.
Jennifer taip pat buvo pervežta į ligoninę, tačiau mirė kitą dieną dėl stipraus kraujavimo, panašaus į tą, kurį patyrė po pirmojo gimdymo.
Teisme pranešta, kad mamai greitosios medicinos pagalbos automobilyje buvo sustojusi širdis, ji mirė nuo daugybinio organų nepakankamumo Šiaurės Mančesterio bendrojoje ligoninėje.
Vos po trijų dienų mirė ir Agnes. Robas per vieną savaitę turėjo atsisveikinti su žmona ir naujagime dukra. Kaip pranešė koronerė Joanne Kearsley, kūdikis mirė nuo hipoksijos – būklės, kai kūnas negauna pakankamai deguonies.
Medikai rekomendavo gimdyti ligoninėje
Dėl anksčiau po gimdymo patirtų komplikacijų Jennifer buvo nukreipta pas gydytoją Šiaurės Mančesterio bendrojoje ligoninėje, kad būtų parengtas antras gimdymo ir priežiūros planas. Buvo rekomenduota gimdyti ligoninėje, taikant aktyvią priežiūrą bei medikamentų lašelines, kad būtų sumažinta kraujavimo rizika gimdant placentą.
Bendruomenės pribuvėja Caroline Nixon, prižiūrėjusi Jennifer didžiąją antrojo nėštumo dalį, teismui sakė, kad dėl jos aukštos rizikos „turėjo būti pateiktas nukreipimas pas vyresniąją akušerę“.
Pasak C. Nixon, ji taip pat aptarė šias rizikas su Jennifer 2023 m. gruodžio mėnesį vykusioje konsultacijoje, tačiau 2024-ųjų vasarį Jennifer pranešė, kad vis tiek nori gimdyti namuose.
C. Nixon teigė, kad ji laikėsi nustatytų tvarkų ir nukreipė Jennifer pas dr. El-Adwan, nes „tai buvo aukštai rizikai priskiriama gimdyvė, prašanti gimdymo namuose“, kas skyrėsi nuo pirminio gimdymo plano.
Po konsultacijos su gydytoju Jennifer liko ištikima savo planui gimdyti namuose, tačiau, kaip teigė C. Nixon, jos toliau kalbėjo apie galimas rizikas ir kartu aptarinėjo gimdymo planą. Ji pridūrė niekada tiesiogiai nepasakiusi gimdyvei, kad sprendimas gimdyti namuose prieštarauja medicininėms rekomendacijoms.
Robas teisme teigė, kad dėl gimdymo namuose terminai „ne pagal rekomendacijas“ ir „nesilaikant patarimų“ jiems nė karto nebuvo paminėti per visą nėštumą. Pasak sielvartaujančio vyro, toks įspėjimas galėjo pakeisti sprendimą antrąjį vaiką gimdyti namuose.
