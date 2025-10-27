Po skandalingo išlaipinimo iš lėktuvo Laurinavičius padavė Žiemelį į teismą: reikalauja 10 tūkst. eurų

„Ieškinys gautas spalio 14 dieną. Yra pateikti 4 neturtinio ir 2 turtinio pobūdžio reikalavimai. Ieškinys priimtas, byla perduoda teisėjui, jis nustatė terminą bylos šalių atsiliepimams pateikti“, – Eltai pirmadienį sakė Vilniaus miesto apylinkės teismo atstovas Giedrius Janonis.
Apie teismui paduotą ieškinį dėl asmens garbės ir orumo gynimo socialiniame tinkle „Facebook“ pranešė ir pats apžvalgininkas.
„Dėl viso šmeižto, kurį mano atžvilgiu pylė ir tebepila G. Žiemelis bei jo bendrovės, jiems teks atsakyti teisme“, – pirmadienį rašė M. Laurinavičius.
Neseniai G. Žiemelio valdomos bendrovės „Avia Solutions Group“ dukterinė įmonė „Chapman Freeborn Aviation LLC“ pateikė Nacionaliniam krizių valdymo centrui (NKVC) oficialų atsakymą, kodėl šių metų birželio viduryje išlaipino iš lėktuvo apžvalgininką M. Laurinavičių ir neparskraidino jo į Lietuvą kartu su kitais evakuojamais asmenimis.
Portalo „15min” teigimu, atsiųstame aplinkybių paaiškinime informuojama, kad sprendimas priimtas atidžiai įvertinus antžeminio aptarnavimo personalo skrydžio vadui pateiktą informaciją apie padidėjusį saugumo pavojų, susijusį su vienu piliečiu, esančiu keleivių sąraše.
ELTA primena, kad birželio viduryje Lietuvos institucijos vykdė šalies piliečių evakuaciją iš Izraelio. Į Jordaniją autobusu pervežti asmenys Lietuvą turėjo pasiekti užsakomųjų skrydžių bendrovės „Skylence“ lėktuvu.
Tiesa, evakuacija buvo lydima skandalo. Prieš pat skrydį iš orlaivio buvo išlaipintas apžvalgininkas M. Laurinavičius.
Kaip Eltai tuomet teigė „Skylence“ vadovė Vilma Vaitiekūnaitė, incidento priežastis – neatitikimai keleivio dokumentuose.
Tačiau pats M. Laurinavičius tokius įmonės argumentus vadino melu ir laikėsi nuomonės, esą jo išlaipinimas yra susijęs su dėl verslo Rusijoje anksčiau išsakyta kritika verslo grupės „Avia Solutions Group“ vadovui G. Žiemeliui. Skrydį į Vilnių vykdė pastarajai priklausanti įmonė „Chapman Freeborn“. Savo ruožtu G. Žiemelis pateikė, kad M. Laurinavičius esą grasino susprogdinti orlaivį.
Netrukus M. Laurinavičiui buvo suplanuoti skrydžiai į Vieną, iš kur jį į Lietuvą pargabeno kariuomenės orlaivis „Spartan“.
