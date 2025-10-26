Kalendorius
TV3 naujienos > Gyvenimas

Žinomo futbolininko sūnus žuvo vairuodamas traktorių: skubiai įspėja visus

2025-10-26 18:00 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-10-26 18:00

Didžiulė tragedija sukrėtė buvusio Anglijos rinktinės futbolininko ir trenerio Stuarto Pearce’o šeimą. Jo sūnus Harley Pearce’as, vos 21 metų, žuvo vairuodamas traktoriumi netoli šeimos namų, kai netikėtai prarado transporto priemonės kontrolę.

Netektis (nuotr. 123rf.com)

Didžiulė tragedija sukrėtė buvusio Anglijos rinktinės futbolininko ir trenerio Stuarto Pearce'o šeimą. Jo sūnus Harley Pearce'as, vos 21 metų, žuvo vairuodamas traktoriumi netoli šeimos namų, kai netikėtai prarado transporto priemonės kontrolę.

1

Kaip vėliau patvirtino Glosteršyro policija, nelaimė įvyko ketvirtadienį, apie 14:30 val. Pirminiais duomenimis, sprogus traktoriaus padangai, Harley neteko kontrolės ir nuvažiavo nuo kelio. Mirtis konstatuota įvykio vietoje, Vytkome, rašoma mirror.co.uk.

Šeimos pareiškimas: „Esame sugniuždyti“

Harley buvo jauniausias iš dviejų vaikų, kuriuos Stuartas turėjo su savo buvusia žmona Liz. Pora kartu augino ir dukrą Chelsea, o jų santuoka truko 20 metų – iki išsiskyrimo 2013-aisiais.

Šeima po vaikino žūties išplatino širdį verianti pareiškimą:

„Mūsų šeima yra visiškai sukrėsta ir sugniuždyta netekus mylimo sūnaus bei atsidavusio brolio Harley. Jis buvo siela, palikusi neišdildomą pėdsaką kiekvieno jį pažinojusio širdyse.

Jis buvo mūsų auksinis berniukas su užkrečiančia šypsena – ši siaubinga tragedija paliko milžinišką tuštumą mūsų gyvenimuose.

Jis tapo žmogumi, kuriuo be galo didžiavomės. Harley pasižymėjo nepriekaištinga darbo etika ir verslumo dvasia ūkininkystės srityje.

Jis visada liks mūsų spindinčia žvaigžde. Ilsėkis ramybėje, mūsų brangus sūnau ir broli – niekada tavęs nepamiršime.“

Harley turėjo įmonę „Harley Pearce Agricultural Service“, teikusią paslaugas ūkiams Viltšyro ir Glosteršyro regionuose. Jis gyveno netoli Marlborough miestelio ir buvo žinomas kaip darbštus, atsakingas jaunas vyras, aistringai atsidavęs savo sričiai.

Tėvas – legendinis futbolininkas ir treneris

Jo tėvas Stuartas Pearce’as – legendinis Anglijos rinktinės gynėjas, vėliau tapęs treneriu. Jis vadovavo Anglijos U21 rinktinei, pasiekusiai Europos čempionato finalą, o 2012 m. Londono olimpinėse žaidynėse buvo Didžiosios Britanijos rinktinės treneris.

Vėliau trumpai treniravo ir „Nottingham Forest“ klubą, kuriame pats žaidė.

Švelnus prisiminimas iš vaikystės

Viename interviu Stuartas pasakojo, kaip padėjo sūnui Harley, kai šis, būdamas aštuonerių, dalyvavo mokyklos „fantasy football“ lygoje.

Tuomet tėvas paskambino legendiniam „Manchester United“ treneriui serui Alexui Fergusonui, apsimesdamas, kad renka informaciją Anglijos U21 komandai, ir paklausė, ar jis planuoja žaisti prieš Philą Jones’ą ar Chrisą Smallingą.

Gauta informacija padėjo Harley pasirinkti teisingą žaidėją ir galiausiai laimėti mokyklos lygą. Tragiška žinia apie Harley mirtį sukrėtė futbolo pasaulį ir visą Angliją.

Daugelis sportininkų, fanų ir draugų reiškia užuojautą šeimai, prisimindami jauną vyrą kaip geros širdies, energingą ir šviesią sielą, kurio netektis paliko neįtikėtinai didelį skausmą.

