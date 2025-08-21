Tragiškas įvykis prie Jurbarko – po apvirtusiu traktoriumi rastas vyro kūnas

Anot Policijos departamento, apie 19 val. 28 min. Antšvenčių kaime pastebėtas griovyje apvirtęs traktorius (modelis nustatinėjamas), kurį vairavo vyras (gim. 1979 m.).
Kaip pranešė Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas, pranešimas apie griovyje apvirtusį traktorių pasiekė ir ugniagesius. Jie, atvykę į įvykio vietą, melioracijos griovyje rado ant stogo apvirtusį traktorius „Yanmar“, po juo be gyvybės ženklų buvo žmogus.
Policijos duomenimis, po traktoriumi buvo prispaustas transporto priemonės vairuotojo kūnas.
Anot PAGD, 19 val. 54 val. vyro kūnas iš po traktoriaus iškeltas, medikai konstatavo mirtį.
Traktorius atverstas ant ratų.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl kelių transporto eismo saugumo ar transporto priemonių eksploatavimo taisyklių pažeidimo.
