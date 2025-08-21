Kalendorius
TV3 naujienos > Lietuva > Kriminalai

Tragiškas įvykis prie Jurbarko – po apvirtusiu traktoriumi rastas vyro kūnas

2025-08-21 08:47 / šaltinis: ELTA
2025-08-21 08:47

Jurbarko rajone trečiadienio vakarą apvirtus traktoriui, po juo rastas prispausto vyro kūnas, informavo policija.

Greitoji (tv3.lt fotomontažas)

Jurbarko rajone trečiadienio vakarą apvirtus traktoriui, po juo rastas prispausto vyro kūnas, informavo policija.

1

Anot Policijos departamento, apie 19 val. 28 min. Antšvenčių kaime pastebėtas griovyje apvirtęs traktorius (modelis nustatinėjamas), kurį vairavo vyras (gim. 1979 m.). 

Kaip pranešė Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas, pranešimas apie griovyje apvirtusį traktorių pasiekė ir ugniagesius. Jie, atvykę į įvykio vietą, melioracijos griovyje rado ant stogo apvirtusį traktorius „Yanmar“, po juo be gyvybės ženklų buvo žmogus.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Policijos duomenimis, po traktoriumi buvo prispaustas transporto priemonės vairuotojo kūnas.

Anot PAGD, 19 val. 54 val. vyro kūnas iš po traktoriaus iškeltas, medikai konstatavo mirtį. 

Traktorius atverstas ant ratų. 

Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl kelių transporto eismo saugumo ar transporto priemonių eksploatavimo taisyklių pažeidimo.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

