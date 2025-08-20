Panevėžyje trys jaunuoliai įtariami apgadinę keturis automobilius, bandę padegti namą

Policijos departamento duomenimis, apie 23 val. 35 min. Panevėžyje, Algirdo gatvėje, negyvenamame name kilo gaisras, kurio metu apdegė vonios patalpos užuolaidos.
Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas pranešė, kad, kaip nurodė policija, minėtą namą esą bandė padegti jaunuoliai. Ugniagesiams atvykus į įvykio vietą, atlikta žvalgyba, apleisto namo langas buvo išdaužtas, viduje rasta užgesusi, apdegusi užuolaida.
Įtariamas padegimas. Nuostolis nustatinėjamas.
Anot policijos, tą pačią dieną, apie 23 val. 20 min., toje pačioje Algirdo gatvėje, namo kieme, pastebėta, kad grupė jaunuolių apgadino keturis lengvuosius automobilius bei pasišalino.
Automobilių savininkai ir nuostolis nustatinėjamas.
Įtariamieji jaunuoliai (gim. 2010 m., gim.. 2007 m. ir gim. 1999 m.) uždaryti į areštinę.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl turto sunaikinimo ar sugadinimo ir viešosios tvarkos pažeidimo.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!