TV3 naujienos > Lietuva > Kriminalai

Vilniuje į griovį nulėkė automobilis: viduje – žmogaus lavonas

2025-08-19 10:25 / šaltinis: BNS / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: BNS aut.
2025-08-19 10:25

Vilniaus rajone rastas nuo kelio į griovį nuvažiavęs automobilis, o jame – negyvas vyras.

Mirtis (BNS/tv3.lt koliažas)

Vilniaus rajone rastas nuo kelio į griovį nuvažiavęs automobilis, o jame – negyvas vyras.

2

Kaip BNS informavo Vilniaus apskrities policija, pareigūnai pranešimą apie šią avariją gavo 6 valandą. 

Rukainių seniūnijoje, Rutkiškių kaime, rastas į griovį įvažiavęs automobilis „Volvo XC 90“. Jame buvo 1963 metais gimęs vyras. Greitosios pagalbos medikai konstatavo jo mirtį.

Policija pradėjo ikiteisminį tyrimą.

