Vilniuje į griovį nulėkė automobilis: viduje – žmogaus lavonas

Kaip BNS informavo Vilniaus apskrities policija, pareigūnai pranešimą apie šią avariją gavo 6 valandą.
Rukainių seniūnijoje, Rutkiškių kaime, rastas į griovį įvažiavęs automobilis „Volvo XC 90“. Jame buvo 1963 metais gimęs vyras. Greitosios pagalbos medikai konstatavo jo mirtį.
Policija pradėjo ikiteisminį tyrimą.
