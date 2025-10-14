Šioje vietoje įvyko 2 gyvybes nusinešusi avarija: ekspertas perspėja apie šį kelio ruožą

Žiauri avarija, kurios metu žuvo dvi vairuotojos ir nukentėjo 8 vaikai, įvykusi Šilutės rajone, netoli Rudynų kaimo sukėlė nemenką diskusiją gyventojų tarpe, dėl įvykio vietos ir ten esančio kelio būklės.
Dalis gyventojų komentavo, kad šioje vietoje kelias yra iš „tarybinių laikų“.
„Tarybiniai keliai“, – rašė vienas gyventojas.
„Tas ruožas tikrai tarybinis, bet ir lenkti ten nereikia“, – pridūrė kitas.
Visgi kiti gyventojai tam nepritarė, teigdami, kad būtent šiame kelio ruože kelio danga kaip tik yra gera.
„Šiame ruože kelias yra tikrai geras ten būtent ir skraido, ir lenkia“, – tvirtino viena gyventoja.
O kai kurie tvirtino kad šiame ruože (Kaunas–Jurbarkas–Šilutė–Klaipėda) tenka susidurti ir su chuliganišku kai kurių vairuotojų elgesiu.
„Vakar važiavome šia kryptimi, tai siaubas kaip visi skuba, lekia. Lenkimai per ištisines ir ant posūkių, po to lenda naglai, važiuoja prilipę prie galo, atrodo, kad gal pastums ir bus greičiau“, – rašė komentatorė.
Įvertino kelio ruožą, kur įvyko avarija
Automobilių ekspertas, žurnalo „Auto Bild Lietuva“ redaktorius Vitoldas Milius teigia, kad būtent šiame kelio ruože, kur įvyko siaubinga avarija, kelias yra gana tradiciško pobūdžio.
Jis taip pat pridūrė, kad Lietuvos keliuose egzistuoja ir „tūkstančiai blogesnių vietų“.
„Nieko labai ypatingo, nei kokios nors super geros būklės, nei super blogos būklės (kelias – tv3.lt), labai paprastas, vidutinis kelias“, – aiškino V. Milius.
Tiesa, pašnekovas pripažino, kad šioje vietoje iš tiesų kartais tenka susidurti su didesniu eismo intensyvumu, tad, pavyzdžiui, lenkimo manevras šioje vietoje, pasak automobilių eksperto, yra gana pavojingas.
„Lenkimo manevras pats iš savęs yra pats pavojingiausias manevras mūsų eisme, nes vairuotojui labai daug reikia suskaičiuoti visko – savo greitį, lenkiamą automobilio greitį, iš priekio atvažiuojančio automobilio greitį ir tinkamai pradėti ir užbaigti tą manevrą“, – kalbėjo jis.
Tiesa, dėl kokių priežasčių viena iš vairuotojų šiame kelyje galėjo išvažiuoti į priešpriešinę eismo juostą, šiuo metu nėra aišku. O V. Milius neatmeta galimybės, kad galėjo nutikti ir vairuotojos klaida.
„Kokia klaida? Aš niekaip nedrįstu ko nors sakyti. Nuo to, kad žmogui galėjo pasidaryti bloga, galėjo žiūrėti į telefoną ir nevairuoti tuo metu, iki kokio nors automobilio techninio gedimo, kur kas nors gali atsitikti ir nutempti tave į priešpriešinę eismo juostą, bet čia turėtų padaryti tą darbą tyrėjai“, – pažymėjo V. Milius.
Kraupios avarijos aplinkybės
Kaktomuša susidūrus dviem lengviesiems automobiliams jų vairuotojos žuvo iš karto, sužeisti net aštuoni automobiliuose važiavę mažamečiai bei nepilnamečiai.
Kol medikai darbavosi, vaikus apsikabinę sėdėjo, girdė vandeniu ir laikė už rankų pro šalį važiavusių automobilių vairuotojai.
Štai kas liko iš Šilutės rajone į avariją patekusių automobilių. Šalikelėje medikai ant neštuvų krauna sužeistuosius, ugniagesiai pjausto automobilius traukdami iš jų žmones. Dirba keli ugniagesių ekipažai, gausus būrys policijos, septynios medikų brigados.
Išvažiavo į priešpriešinę eismo juostą
BMW ir „Toyota Prius“ susidūrė kaktomuša. Avarija įvyko kai dėl neaiškių priežasčių „Toyotos“ vairuotoja, 60-metė Šilutės gyventoja išvažiavo priešpriešinę eismo juostą ir susidūrė su 43-ejų moters iš Šilutės rajono BMW.
„Buvo nustatyta, kad yra prispaustos abiejų automobilių vairuotojos. Ir automobilyje BMW taip pat buvo prispausti du keleiviai. Pajėgos išlaisvino vairuotojus ir BMW automobili keleivius.
Vis tik abi vairavusios moterys žuvo iš karto. Paaiškėjo, kad abiejų mašinų keleiviai – nepilnamečiai bei mažamečiai. Tiek viename automobilyje, tiek kitame buvo po keturis paauglius bei vaikus.
Pro šalį važiavusių mašinų vairuotojai šalikelėje sėdi apsikabinę ištrauktus mažuosius. Glosto galvas bei duoda atsigerti vandens. Viena moteris laiko ant žemės gulinčios mergytės rankas. Šešis nepilnamečius medikai išveža į Klaipėdos vaikų ligoninę, du – į Kauno.
„Toyotos“ kompanija vyko iš gimtadienio Švėkšnoje, BMW keliavo į šio miestelio moliūgų šventę. Tikslias nelaimės priežastis aiškinasi policija. Avarijos su tiek sužeistų nepilnamečių pajūryje nebuvo jau daugybę metų.
Žuvo 4 vaikų motina
Netrukus po tragiško įvykio pradėjo plisti pagalbos prašymas.
Socialiniame tinkle prašoma finansiškai prisidėti.
„Tragiškoje avarijoje žuvo mama ir draugė – šviesus, nuoširdus žmogus, viena auginusi keturis vaikus. Ji visada spinduliavo gerumu, rūpinosi kitais, mylėjo savo vaikus labiau už viską. Dabar mažieji liko be mamos – be jos šypsenos, švelnumo ir širdies.
Kviečiame prisidėti prie pagalbos vaikams šiuo sunkiu metu. Kiekvienas euras – tai šviesos spindulys jų ateičiai, vilties ženklas, kad jie nėra vieni.
Norintys prisidėti paramą prašau pravesti Egidijos sesei: Jurgita Tarozienė
LT887300010029921808
Paskirtyje būtina nurodyti: PARAMA EGIDIJOS VAIKAMS“, – rašoma socialiniame tinkle.
