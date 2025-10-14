Paviešinta naujausia žinia apie Schumacherio būklę: to negirdėjome daugybę metų

Apie tai pranešė prancūzų leidinio „L'Équipe“ žurnalistas Stefanas L'Hermittas, kuris laidoje „Le Grand Récit“ užsiminė, jog, nors konkrečios informacijos apie Schumacherio būklę nėra, gali būti pastebėta menkų teigiamų ženklų.
Pirmas toks pozityvus ženklas
„Pasakyčiau, kad jam vis dar nėra gerai, tačiau galbūt jis po truputį stiprėja – tiesiog mes iš esmės nieko nežinome. Šiais metais jis pasirašė ant šalmo, skirto labdaros renginiui. Ar jo ranką laikė žmona? To tiksliai nežinome, tačiau tai pirmas toks pozityvus ženklas – tarsi gyvybės ženklas“, – sakė žurnalistas.
Šis momentas įvyko metų pradžioje, kai Schumacheris pasirašė ant legendinio lenktynininko Sero Jackie Stewarto šalmo. Prie labdaros iniciatyvos prisidėjo daugybė autosporto asmenybių, o šis gestas gerbėjams suteikė naujos vilties dėl septyniskart pasaulio čempiono sveikatos.
Manoma, kad Schumacheriui pasirašant padėjo jo žmona Corinna, nes ant šalmo dešinėje pusėje buvo matomi jo inicialai „M.S“.
Vis dėlto L'Hermittas pabrėžė, kad tiesioginės informacijos apie čempiono būklę nėra, o Schumacheris, kaip manoma, vis dar negali kalbėti ar bendrauti, rašo mirror.co.uk.
„Mes vis dar kalbame apie žmogų, kuris kvėpuoja, galbūt šiek tiek reaguoja į artimuosius, tačiau tvirtinti, kad jam sekasi gerai, negalime“, – pridūrė jis.
Nuo tragiškos slidinėjimo nelaimės Prancūzijos Alpėse 2013 m. gruodį Schumacherio šeima itin saugo jo privatumą. Jo žmona Corinna nuo pat pirmos dienos palaiko griežtą tylos politiką, neleisdama viešai atskleisti detalių apie legendos sveikatą.
Praėjusiais metais žiniasklaidoje pasirodė gandai, esą Schumacheris dalyvavo dukters Ginos vestuvėse, kuriose svečiai ir personalas buvo paprašyti atiduoti mobiliuosius telefonus. Tačiau buvęs jo „Benetton“ komandos draugas Johnny Herbertas šiuos gandus paneigė, pareikšdamas:
„Kiek žinau, tai buvo visiškai melaginga informacija.“
Nors oficialių žinių apie Michaelio sveikatą tebetrūksta, net ir menkiausi ženklai suteikia vilties milijonams jo gerbėjų, tikinčių, kad vieną dieną „Formulės 1“ legenda dar kartą parodys savo jėgą – šįkart kovoje už gyvenimą.
