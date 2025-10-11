Pasirodė naujausia žinia apie lenktynininko Schumacherio būklę

M. Schumacheris patyrė sunkią galvos traumą, trenkęsis į akmenį slidinėdamas su tuomet 14-mečiu sūnumi Micku.
Pasirodė naujausia žinia
„Formulės-1“ ikona M. Schumacheris dabar bendrauja naudodamas akis, beveik po 12 metų nuo slidinėjimo avarijos, kuri pakeitė jo ir jo šeimos gyvenimus, skelbė dailystar.co.uk.
Septyniskart „Formulės-1“ pasaulio čempionas, 56 metų Schumacheris, nuo to laiko, kai 2013 m. gruodį Prancūzijos Alpėse patyrė katastrofišką smegenų traumą, liko už viešumo ribų. Jo gydymą nuo pat pradžių prižiūri žmona Corinna, su kuria jis susituokė dar 1995-aisiais.
Iš pradžių gerbėjai tikėjosi visiško legendos atsigavimo, tačiau ilgainiui teko susitaikyti su realybe – M. Schumacheris gali niekada daugiau nepasirodyti viešumoje.
Vis dėlto tai jam netrukdo bendrauti kitais būdais. Nuo avarijos praėjusiais metais M. Schumacherio šeimos namuose svečių apsilankymai tapo labai reti, o apie buvusį lenktynininką pasirodo tik pavienės detalės.
Flavio Briatore žmona Elisabetta Gregoraci Ispanijos žiniasklaidai atskleidė, kad M. Schumacheris dabar reiškia save akimis.
„Michaelis nekalba, jis bendrauja akimis. Tik trys žmonės gali jį aplankyti, ir aš žinau, kas jie tokie. Jie persikėlė į Ispaniją, o jo žmona tame name įrengė ligoninę“, – sakė E. Gregoraci.
Corinna nuo tragiškos vyro traumos prisiėmė atsakomybę už jo gydymą, o tai nulėmė griežtus apribojimus dėl žmonių, galinčių aplankyti lenktynių legendą, skaičiaus. Vis dėlto pranešama, kad Schumacheris 2024 m. rugsėjį pasirodė viešumoje itin retai – savo dukters Gina-Marios vestuvėse. Nepaisant prieštaringų pranešimų, teigiama, kad jis dalyvavo vestuvių ceremonijoje šeimos viloje Maljorkoje.
Vokietijos žiniasklaida skelbė, jog vestuvių svečių buvo paprašyta atiduoti mobiliuosius telefonus, kad nebūtų padaryta jokių Schumacherio nuotraukų. Atrodo, kad šios saugumo priemonės pasiteisino – iki šiol nepasirodė nė vienas neleistinas jo atvaizdas.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!