Paaiškėjo žinomos grupės nario mirties priežastis

Vyrui buvo 74-eri.
Paaiškėjo mirties priežastis
Kaip skelbė mirror.co.uk, jo šeima patvirtino, kad prieš mirtį jis patyrė kritimą namuose. Roko žvaigždės mirtis buvo įvardyta kaip nelaimingas atsitikimas.
Medicinos ekspertų ataskaita atskleidė, kad jis patyrė kaukolės lūžį, subduralinę hematomą – kraujavimą į smegenis – ir insultą.
Dar prieš mirtį savaitėmis buvo spekuliuojama apie jo sveikatą. Po kritimo ir atšaukto turo oficialiame Ace Frehley „Instagram“ puslapyje rugsėjo 25 d. buvo paskelbtas pareiškimas, kuris ramino gerbėjus: „Jis jaučiasi gerai, tačiau prieš jo norą gydytojas reikalauja, kad šiuo metu nevykdytų kelionių.“
Pagerbė garsiausi roko vardai
Kaip rašo mirror.co.uk, Frehley atminimą pagerbė daugybė garsenybių. Grupės „Poison“ lyderis Bret Michaels prisiminė:
„Ace, broli, dėkoju už metus scenoje, už tavo gitarą ir už visą gėrį, kurį palikai. Ilsėkis ramybėje.“
Tuo tarpu Tom Morello iš „Rage Against the Machine“ rašė:
„Ace Frehley buvo mano pirmasis gitaros herojus. Jo solo, dūmai iš Les Paul gitaros ir juokas – nepamirštami. Be jo niekada nebūčiau paėmęs gitaros į rankas.“
Pagerbimo žodžius skyrė ir Pearl Jam gitaristas Mike McCready, kuris teigė:
„Aš nebūčiau paėmęs gitaros, jei ne Ace. Jis pakeitė mano gyvenimą.“
Pagerbs Holivudo šlovės alėjoje
Holivudo Šlovės alėja paskelbė, kad spalio 16 d. 17:30 val. ant Frehley žvaigždės bus padėtos gėlės. Muzikanto vardas buvo įamžintas dar 1999-aisiais, šalia jo kolegų iš „KISS“.
„Ace Frehley įkvėpė milijonus žmonių visame pasaulyje mylėti rokenrolą. Jo muzika ir dvasia gyvens amžinai“, – rašoma pagerbimo žinutėje.
„KISS“ legenda ir roko istorijos kūrėjas
Frehley buvo vienas iš keturių originalių „KISS“ įkūrėjų kartu su Gene Simmons, Paul Stanley ir Peter Criss. Grupė, susikūrusi 1973 m. Niujorke, išgarsėjo tokiais hitais kaip „Rock and Roll All Nite“, „Detroit Rock City“ ir „I Was Made For Lovin’ You“.
Scenoje Frehley buvo žinomas kaip „The Spaceman“ – charizmatiškas gitaristas, į sceną atnešęs šviesas, dūmus ir raketas šaudančius instrumentus. Jis padėjo sukurti vizualinį grupės identitetą, kuris vėliau tapo roko istorijos simboliu.
Pirmasis iš originalaus „KISS“ ketverto, iškeliavęs amžinybėn
Ace Frehley tapo pirmuoju iš legendinės grupės ketverto, iškeliavusiu amžinybėn. Jo muzikinis palikimas, solinė karjera ir įtaka vis dar juntama šiuolaikinėje roko scenoje.
„Ace visada bus mūsų dalis. Jis paliko ne tik garsus, bet ir visą epochą“, – sakoma „KISS“ narių pranešime.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!