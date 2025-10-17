Kalendorius
TV3 naujienos > Žmonės > Užsienio žvaigždės

Muzikos pasaulį sukrėtė grupės „KISS“ gitaristo mirtis – šeima atskleidė paskutines jo akimirkas

2025-10-17 18:20 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-10-17 18:20

Mirus legendinės roko grupės „KISS“ gitaristas Ace Frehley, aiškėja daugiau detalių. Muzikantas, kuriam buvo 74 metai, iškeliavo po sunkios sveikatos krizės – jam buvo diagnozuotas smegenų kraujavimas, o artimieji priėmė skaudų sprendimą nutraukti gyvybės palaikymą.

„KISS“ pasaulį sukrėtė netektis: mirė legendinis gitaristas Ace Frehley (nuotr. SCANPIX)

Mirus legendinės roko grupės „KISS“ gitaristas Ace Frehley, aiškėja daugiau detalių. Muzikantas, kuriam buvo 74 metai, iškeliavo po sunkios sveikatos krizės – jam buvo diagnozuotas smegenų kraujavimas, o artimieji priėmė skaudų sprendimą nutraukti gyvybės palaikymą.

0

Kaip skelbia dailymail.com, Frehley buvo prijungtas prie ventiliatoriaus kelias dienas po to, kai savo namų studijoje patyrė kritimą ir stipriai susitrenkė galvą. Dėl sužeidimo jo būklė drastiškai pablogėjo, o gydytojai nebefiksavo pagerėjimo.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Paskutinėmis akimirkomis mus supo meilė, maldos ir ramybė. Ace išėjo apsuptas šeimos, šviesos ir mūsų širdžių šilumos“, – teigiama artimųjų pareiškime.

Muzikantą ištiko tragiškas likimas po nelaimės namuose

Frehley sveikata ėmė blogėti dar rugsėjį – jis socialiniuose tinkluose buvo patvirtinęs, kad patyrė nedidelį kritimą savo studijoje ir dėl gydytojų nurodymų buvo priverstas atšaukti pasirodymus. Vos prieš kelias savaites jis ramino gerbėjus sakydamas, kad „viskas gerai“ ir netrukus sugrįš į sceną.

Vis dėlto, kaip dabar aiškėja, galvos trauma išprovokavo rimtus vidinius kraujavimus, dėl kurių 74-erių žvaigždė buvo hospitalizuota Naujojo Džersio valstijoje.

Iškart po žinios pasirodymo Gene Simmons ir Paul Stanley paskelbė bendrą pareiškimą, kurį cituoja The Hollywood Reporter:

„Esame sugniuždyti dėl Ace netekties. Jis buvo nepakeičiama KISS dalis – tikras roko karys, su kuriuo kūrėme istoriją. Jis visada išliks mūsų palikimo dalimi.“

Pagerbė garsiausi roko vardai

Kaip rašo mirror.co.uk, Frehley atminimą pagerbė daugybė garsenybių. Grupės „Poison“ lyderis Bret Michaels prisiminė:

„Ace, broli, dėkoju už metus scenoje, už tavo gitarą ir už visą gėrį, kurį palikai. Ilsėkis ramybėje.“

Tuo tarpu Tom Morello iš „Rage Against the Machine“ rašė:

„Ace Frehley buvo mano pirmasis gitaros herojus. Jo solo, dūmai iš Les Paul gitaros ir juokas – nepamirštami. Be jo niekada nebūčiau paėmęs gitaros į rankas.“

Pagerbimo žodžius skyrė ir Pearl Jam gitaristas Mike McCready, kuris teigė:

„Aš nebūčiau paėmęs gitaros, jei ne Ace. Jis pakeitė mano gyvenimą.“

Pagerbs Holivudo šlovės alėjoje

Holivudo Šlovės alėja paskelbė, kad spalio 16 d. 17:30 val. ant Frehley žvaigždės bus padėtos gėlės. Muzikanto vardas buvo įamžintas dar 1999-aisiais, šalia jo kolegų iš „KISS“.

„Ace Frehley įkvėpė milijonus žmonių visame pasaulyje mylėti rokenrolą. Jo muzika ir dvasia gyvens amžinai“, – rašoma pagerbimo žinutėje.

„KISS“ legenda ir roko istorijos kūrėjas

Frehley buvo vienas iš keturių originalių „KISS“ įkūrėjų kartu su Gene Simmons, Paul Stanley ir Peter Criss. Grupė, susikūrusi 1973 m. Niujorke, išgarsėjo tokiais hitais kaip „Rock and Roll All Nite“, „Detroit Rock City“ ir „I Was Made For Lovin’ You“.

Scenoje Frehley buvo žinomas kaip „The Spaceman“ – charizmatiškas gitaristas, į sceną atnešęs šviesas, dūmus ir raketas šaudančius instrumentus. Jis padėjo sukurti vizualinį grupės identitetą, kuris vėliau tapo roko istorijos simboliu.

Pirmasis iš originalaus „KISS“ ketverto, iškeliavęs amžinybėn

Ace Frehley tapo pirmuoju iš legendinės grupės ketverto, iškeliavusiu amžinybėn. Jo muzikinis palikimas, solinė karjera ir įtaka vis dar juntama šiuolaikinėje roko scenoje.

„Ace visada bus mūsų dalis. Jis paliko ne tik garsus, bet ir visą epochą“, – sakoma „KISS“ narių pranešime.

