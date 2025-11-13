 
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Žmonės > Užsienio žvaigždės

Ligoninėje mirė dainininkė: gyvybė užgeso per gimtadienį

2025-11-13 12:55
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-11-13 12:55

Muazzez Abacı, garsioji Turkijos klasikinės muzikos dainininkė ir menininkė, mirė trečiadienį, savo 78-ojo gimtadienio dieną.

Žvakė (nuotr. 123rf.com)

0

M. Abacı buvo paguldyta į ligoninę lapkričio pradžioje po širdies smūgio, kurį patyrė lapkričio 5 d., lankydamasi pas dukrą Jungtinėse Valstijose, skelbė turkiyetoday.com.

Netektis

Iš pradžių dainininkei buvo įstatytas stentas, ir ji buvo perkelta į įprastą ligoninės palatą, tačiau vėliau išsivystė inkstų komplikacijos, dėl kurių prireikė intensyvios priežiūros.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Jos vadybininkas Taneris Budakas patvirtino mirtį socialiniuose tinkluose lapkričio 12 d. ir atskleidė, kad dainininkė mirė dėl širdies komplikacijų.

Karjera

Ji tapo viena žymiausių Turkijos klasikinės ir polifoninės turkiškos muzikos balsų. Pirmą kartą prisijungė prie Ankaro radijo 1966 m., o 1973 m. išleido debiutinį įrašą „Bir Sen Kaldın İçimde“ („Tik Tu Lieki Mano Širdyje“).

Moteris buvo pripažinta valstybine menininke Turkijos Kultūros ir turizmo ministerijos 1998 m., įsiliedama į elitinę atlikėjų grupę, kuri pagal ministerijos rekomendaciją gavo šį garbingą titulą.

Dainininkė ypač išgarsėjo dėl kūrinių „Sakayik“ („Bijūnas“) ir „Vurgun“ („Įsimylėjimas“). Jos 1990 m. albumas „Vurgun“, su Cemal Safi tekstais ir Selcuk Tekay muzika, pelnė jai pripažinimą.

Ji tapo geidžiama soliste Stambulo naktiniuose klubuose, įrašė daugybę 45 singlų.

Dainininkė taip pasirodė televizijos laidoje „Hayalin İçin Söyle“ („Dainuok dėl Savo Svajonės“) kaip teisėja 2007 m. ir tęsė dalyvavimą atrinktuose privačiuose renginiuose. 2011 m. ji nusifilmavo reklamoje „Snickers“ kartu su Gonul Yazar, tai buvo jos vienintelis reklaminis projektas.

