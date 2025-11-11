 
TV3 naujienos > Žmonės > Užsienio žvaigždės

Kalėjime rastas negyvas žinomas kovotojas: „Turiu pranešti tragišką žinią“

2025-11-11 18:02
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-11-11 18:02

Buvęs UFC kovotojas rastas negyvas Floridos kalėjime. Detektyvai tiria galimą 38-erių Godofredo Castro de Oliveira savižudybę.

Netektis (Tomas Urbelionis/Fotobankas)

Buvęs UFC kovotojas rastas negyvas Floridos kalėjime. Detektyvai tiria galimą 38-erių Godofredo Castro de Oliveira savižudybę.

0

Brazilijos MMA kovotojas Godofredo Castro de Oliveira, geriau žinomas kaip Godofredo Pepey, buvo suimtas birželį, jam pateikus kaltinimus smurtu prieš savo žmoną Samarą Mello, skelbė dailymail.co.uk.

Mirė kalėjime

Teismo dokumentai rodo, kad Godofredo buvo kaltinamas pagrobimu, smurtu namuose prieš S. Mello.

G. Pepey laukė teismo dėl daugybės kaltinimų, tačiau pirmadienį paaiškėjo, kad buvusi UFC žvaigždė mirė kalėjimo patalpose.

Browardo šerifo biuras patvirtino, kad jo detektyvai tiria tariamą nuteistojo savižudybę.

Įtariamo nusikaltimo ženklų nėra, o mirties priežastis ir aplinkybės bus nustatytos galutiniame Browardo medicinos ekspertų biuro pranešime.

Netrukus S. Mello advokatas išplatino pareiškimą: „Amerikiečių valdžios institucijos turi laikytis nustatytų procedūrų, ir bet kokios naujienos bus paskelbtos tik tų institucijų. Iki tol prašau gerbti šeimą, jo žmoną Samarą, ir vengti piktybiškų komentarų bei spėlionių, kad nebūtų dar labiau pridaryta skausmo.“

Tuo tarpu pirmadienio rytą kitas buvęs UFC kovotojas Rony Bezerra pasidalijo žinia apie Pepey mirtį „Instagram“ tinkle. Abu sportininkai buvo artimi draugai po to, kai abu dalyvavo realybės šou „TUF Brazil“: „Turiu pranešti tragišką žinią. Deja, mes praradome mūsų draugą Godofredo Pepey“, vėliau spėliojo apie mirties priežastį, kuri dar nepatvirtinta.

Jis pridėjo: „Labai liūdna prarasti tokį nuostabų draugą, išskirtinį žmogų. Draugą, bičiulį, brolį. Kur bebūtum, tebūnie Dievas tave laimina. Myliu tave, broli.“ Bezerra taip pat paskelbė vaizdo įrašą, kuriame jie šypsosi ir linksminasi kartu.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

