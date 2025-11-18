Vakarų Krante per išpuolį žuvo vienas ir buvo sužeisti trys žmonės

Paramedikai ir kariuomenės medicinos pajėgos „konstatavo 30 metų vyro, kuriam buvo padaryta durtinė žaizda, mirtį ir tris sužeistuosius nuvežė“ į dvi Jeruzalės ligonines, pranešime teigė MDA.
Trys sužeistieji yra sunkios būklės moteris, kuriai yra virš 40 metų, apie 30 metų vyras ir apie 15 metų berniukas, abiejų būklė vidutinė, pridūrė MDA.
Atskirame pranešime kariuomenė pranešė apie „taranavimo ir badymo peiliu išpuolį Guš Eciono sankryžos rajone“ pietinėje Vakarų Kranto dalyje, kur pastaraisiais metais nekart buvo įvykdyti išpuoliai prieš izraeliečius.
Kariuomenės pranešime aukų skaičius nenurodytas, tačiau teigiama, kad kareiviai „įvykio vietoje likvidavo du teroristus“ ir kad „(jų) automobilyje buvo rasta sprogstamųjų medžiagų“.
Taip pat pranešta, kad „kariai atlieka paieškas, blokuoja kelius ir apsupa teritoriją“.
Palestiniečių „Islamo džihado“ judėjimas gyrė užpuolikus, pareiškęs: „Šios didvyriškos operacijos yra atsakas į negailestingus naujakurių gaujų ir okupacinės armijos nusikaltimus prieš mūsų žmones.“
„Yesha“ taryba, organizacija, atstovaujanti izraeliečių nausėdijoms Vakarų Krante, dėl išpuolio kaltino Izraelio vyriausybės atsisakymą aneksuoti palestiniečių teritoriją.
„Kai Izraelio valstybė tyliai leidžia „kelią į palestiniečių valstybę“, terorizmas vėl pakelia galvą“, – teigiama tarybos pareiškime.
Smurtas Vakarų Krante, kurį Izraelis yra okupavęs nuo 1967 metų, smarkiai išaugo nuo „Hamas“ išpuolio prieš Izraelį 2023 metų spalį, kuris sukėlė karą Gazos Ruože.
Nuo karo pradžios Vakarų Krante Izraelio pajėgos arba naujakuriai nužudė mažiausiai 1 006 palestiniečius, įskaitant kovotojus, rodo palestiniečių sveikatos ministerijos duomenys.
Per tą patį laikotarpį per palestiniečių išpuolius Vakarų Krante žuvo 43 izraeliečiai, įskaitant kareivius, rodo oficialūs Izraelio duomenys.
