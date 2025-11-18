 
Kalendorius
Lapkričio 18 d., antradienis
Vilnius +3°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška
Naujausios
Karas Ukrainoje
Lietuva
Verslas
Užsienis
Gyvenimas
Sportas
Video
Žmonės
Automanas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Užsienis > Karas Izraelyje

Vakarų Krante per išpuolį žuvo vienas ir buvo sužeisti trys žmonės

2025-11-18 17:23 / šaltinis: BNS
2025-11-18 17:23

Okupuotame Vakarų Krante per išpuolį žuvo vienas žmogus, o dar trys buvo sužeisti, pranešė Izraelio greitosios pagalbos tarnyba.

Vakarų Krantas (nuotr. SCANPIX)

Okupuotame Vakarų Krante per išpuolį žuvo vienas žmogus, o dar trys buvo sužeisti, pranešė Izraelio greitosios pagalbos tarnyba.

REKLAMA
0

Paramedikai ir kariuomenės medicinos pajėgos „konstatavo 30 metų vyro, kuriam buvo padaryta durtinė žaizda, mirtį ir tris sužeistuosius nuvežė“ į dvi Jeruzalės ligonines, pranešime teigė MDA.

Trys sužeistieji yra sunkios būklės moteris, kuriai yra virš 40 metų, apie 30 metų vyras ir apie 15 metų berniukas, abiejų būklė vidutinė, pridūrė MDA.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Atskirame pranešime kariuomenė pranešė apie „taranavimo ir badymo peiliu išpuolį Guš Eciono sankryžos rajone“ pietinėje Vakarų Kranto dalyje, kur pastaraisiais metais nekart buvo įvykdyti išpuoliai prieš izraeliečius.

REKLAMA
REKLAMA

Kariuomenės pranešime aukų skaičius nenurodytas, tačiau teigiama, kad kareiviai „įvykio vietoje likvidavo du teroristus“ ir kad „(jų) automobilyje buvo rasta sprogstamųjų medžiagų“.

REKLAMA

Taip pat pranešta, kad „kariai atlieka paieškas, blokuoja kelius ir apsupa teritoriją“.

Palestiniečių „Islamo džihado“ judėjimas gyrė užpuolikus, pareiškęs: „Šios didvyriškos operacijos yra atsakas į negailestingus naujakurių gaujų ir okupacinės armijos nusikaltimus prieš mūsų žmones.“

„Yesha“ taryba, organizacija, atstovaujanti izraeliečių nausėdijoms Vakarų Krante, dėl išpuolio kaltino Izraelio vyriausybės atsisakymą aneksuoti palestiniečių teritoriją.

REKLAMA
REKLAMA

„Kai Izraelio valstybė tyliai leidžia „kelią į palestiniečių valstybę“, terorizmas vėl pakelia galvą“, – teigiama tarybos pareiškime.

Smurtas Vakarų Krante, kurį Izraelis yra okupavęs nuo 1967 metų, smarkiai išaugo nuo „Hamas“ išpuolio prieš Izraelį 2023 metų spalį, kuris sukėlė karą Gazos Ruože.

Nuo karo pradžios Vakarų Krante Izraelio pajėgos arba naujakuriai nužudė mažiausiai 1 006 palestiniečius, įskaitant kovotojus, rodo palestiniečių sveikatos ministerijos duomenys.

Per tą patį laikotarpį per palestiniečių išpuolius Vakarų Krante žuvo 43 izraeliečiai, įskaitant kareivius, rodo oficialūs Izraelio duomenys.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų