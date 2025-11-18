Paaiškėjo, dėl ko mirė aktorė Diane Ladd: dokumente – skaudžios detalės

Jame nurodyta, kad 89-erių Oskaro nominantė mirė nuo ūminio ir lėtinio hipoksinio kvėpavimo nepakankamumo, kai kraujyje ima trūkti deguonies, rašo mirror.co.uk.
Kovėsi su plaučių liga
Diane mirtį lapkričio pradžioje patvirtino jos dukra, „Oskaro“ laureatė Laura Dern. Socialiniuose tinkluose ji rašė:
„Mano nuostabi didvyrė ir didžiausia dovana – mama Diane Ladd – išėjo anksti ryte, man būnant šalia jos. Ji buvo pati geriausia mama, močiutė, aktorė ir žmogus, kurio empatija buvo kaip iš sapno. Buvome palaimintos ją turėti.“
Mirties liudijime nurodyta, kad aktorė kelerius metus sirgo intersticine plaučių liga, o dar viena reikšminga būklė buvo stemplės motorikos sutrikimas. Dokumente taip pat patvirtinta, kad Diane buvo kremuota lapkričio 10-ąją.
Gyvenimas scenoje ir kine
Diane Ladd karjera suspindo vėliau nei daugelio Holivudo žvaigždžių – tik įžengusi į ketvirtąją dešimtį ji pelnė pirmąjį rimtą vaidmenį. 1974 m. ji suvaidino Flo Martino Scorsese filme „Alice Doesn’t Live Here Anymore“, pelniusiame jai pirmąją „Oskaro“ nominaciją.
Vėliau sekė dar dvi: už vaidmenį Davido Lyncho filme „Wild at Heart“, kuriame ji filmavosi kartu su dukra Laura ir Nicolas Cage’u; už dramą „Rambling Rose“, kurioje taip pat vaidino su Laura.
Diane buvo laikoma tikra kino dinastijos nare – ji buvo garsių kūrėjų Tennessee Williams ir Sidney Lanier giminaitė.
Buvusio vyro žodžiai
Aktoriaus Bruce’o Dern, su kuriuo Diane buvo susituokusi nuo 1960 iki 1969 m., žodžiai buvo ypač šilti:
„Diane buvo nuostabi aktorė ir, manau, ilgai liko paslėptas lobis – kol David Lynch nepastebėjo jos talento. Ji buvo vertinga balsas SAG taryboje, tikra profesijos atstovė ir nuostabi mama mūsų išskirtinei dukrai.“
Be kino pasaulio, Diane buvo aktyvi ir teatre – Brodvėjuje debiutavo 1968 m. Prieš tai ji dirbo legendiniame Copacabana naktiniame klube kaip Copa Girl ir dainavo prancūzų džiazo kvartete.
Tarp kitų ryškesnių jos vaidmenų: „Chinatown“, „National Lampoon’s Christmas Vacation“, televizijos serialai ir daugybė scenos projektų.
Paliko didžiulį pėdsaką
Diane Ladd buvo ne tik triskart „Oskaro“ nominantė, bet ir ilgametė SAG aktorių gildijos valdybos narė, garsėjusi principingumu, pagarba kolegoms ir ypatingu profesionalumu.
Jos šeima, kolegos ir gerbėjai visame pasaulyje iki šiol dalijasi prisiminimais apie aktorę, kurios talentas ir šiluma formavo kelias Holivudo kartas.
