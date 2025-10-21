Kalendorius
TV3 naujienos > Užsienis > Europa

5 kartus Robertą Fico pašovęs rašytojas išgirdo teismo sprendimą: maksimalios bausmės išvengė

2025-10-21 16:23 / šaltinis: tv3.lt
2025-10-21 16:23

Slovakijos teismas antradienį nusprendė, kad vyras, kuris praėjusiais metais šovė ir sužeidė premjerą Robertą Fico, yra kaltas dėl terorizmo ir skyrė jam 21 metų laisvės atėmimo bausmę, rašo CNN.

Robertas Fico (nuotr. SCANPIX)

0

72-ejų Jurajus Cintula penkis kartus šovė į R. Fico iš mažiau nei 1 metro atstumo, kai ministras pirmininkas 2024 m. gegužės mėnesį sveikino žmones Handlovos mieste Slovakijoje.

TAIP PAT SKAITYKITE:

R. Fico buvo sunkiai sužeistas į pilvą, taip pat patyrė sužalojimus klubo, rankos ir kojos srityse. Viešumoje R. Fico pasirodė tik praėjus keliems mėnesiams po užpuolimo, netrukus po to grįžo ir į darbą.

J. Cintula teisme sakė, kad norėjo sužeisti, bet ne nužudyti R. Fico, nes norėjo sustabdyti jo politiką, kuri, jo nuomone, kenkė Slovakijos laisvei ir kultūrai.

Išeidamas iš teismo jis žurnalistams sakė, kad „tikrai“ apskųs nuosprendį.

CNN pažymi, kad bausmė buvo mažesnė nei maksimali – kalėjimas iki gyvos galvos.

J. Cintulos, pensininko, rašytojo ir visuomenės aktyvisto, gynėjas teigė, kad ne kiekvienas išpuolis prieš pareigūną yra terorizmas. Jis siekė, kad už išpuolį prieš valstybės pareigūną būtų skirta švelnesnė bausmė.

Tuo tarpu R. Fico advokatas sakė, kad akivaizdu, jog kaltinamasis yra „ne pensininkas, o teroristas“, kuris norėjo sukurti precedentą, kad „politiniai konfliktai turėtų būti sprendžiami smurtinėmis priemonėmis“.

R. Fico grįžo į valdžią 2023 m. ir nutraukė valstybės karinę pagalbą Ukrainai, siekė geresnių santykių su Maskva, pertvarkė visuomeninę transliuotoją ir įvedė keletą naujų baudžiamųjų kodeksų – kritikai teigia, kad šie pokyčiai kenkia demokratijai.

Cintula sakė, kad jis prieštaravo ministro pirmininko politikai Ukrainos, žiniasklaidos ir kultūros klausimais, o teismo procese apibūdino užpuolimą kaip „šauksmą prieš baimę, kuri paralyžiuoja visuomenę“.

Fico, kuris dėl šaudymo patyrė ilgalaikių sveikatos problemų, sakė, kad atleido Cintulai.

