Paviešinti vaizdai iškart po pasikėsinimo į Slovakijos premjerą: užpuolikas – 71-erių slovakas

Kaip pranešama, trečiadienį R. Fico buvo pašautas į krūtinę ir pilvą po išvažiuojamojo vyriausybės posėdžio.

Užpuoliką iš karto sulaikė policijos pareigūnai. R. Fico sraigtasparniu buvo nugabentas į ligoninę Bratislavoje. Policija saugo įvykio vietą.

The first minutes after the attack on Robert Fico - the prime minister's security guards evacuate him to his motorcade while eyewitnesses hold the shooter



According to preliminary information from Slovak media, Fico was shot multiple times. One to the abdomen, one to the