Pribloškiantis verslininko Žydrūno poelgis televizijos laidoje – atsigėrė paviršių valiklio

Antrojoje naujojo sezono laidoje vieną didžiausių staigmenų pateikė Žydrūnas Kondrotas. 20 metų vystęs kitų verslus, jis galiausiai nusprendė įkurti ir savą – veganiškus ir natūralius namų aplinkos, kūnui ir gyvūnams skirtus produktus siūlantį prekės ženklą „In soda“.
„Šiandien mūsų prekes jau galima rasti apie 2000 skirtingų prekybos vietų Baltijos šalyse, Norvegijoje, Lenkijoje, Rumunijoje, Ukrainoje“, – vardino jis.
Šokiravo investuotojus
Kad įtikintų savo produktų kokybe, verslus vyras nusprendė pademonstruoti, kad net ir atsigėrus per klaidą valiklio jums ar jūsų vaikui nieko nenutiktų.
„Ar namuose galite kokio valiklio atsigerti ir dar su nauda sau? – investuotojų klausė ekologišką produktą pristatęs vyras. – Mes sukūrėme ir parduodame natūralius vegan (veganiškus liet.) produktus, kurie yra saugūs, efektyvūs ir nebrangūs, kas šiuo metu yra svarbu. Padeda rūpintis namų aplinka, kūnu ir gyvūnais. Mūsų produktų natūralumo indeksas yra tarp 80-100 procentų.“
Įmonės vadovas netrukus pasiūlė investuotojams 4,2 proc. įmonės akcijų įsigyti už 84 tūkst. eurų. Prekiniai ženklai jau yra įregistruoti ne tik Europoje, bet baigiama registracija ir JAV.
„Ieškome partnerių, kurie padėtų vystyti verslą daug plačiau. 2026 metais pagal pasirašytas sutartis ir pasiektus susitarimus planuojame turėti mažiausiai pusantro milijono apyvartos. Šiai dienai mūsų prekes jau galima rasti 2 tūkst. skirtingų prekybos vietų“, – sakė Ž. Kondrotas.
Parodė kuriamus produktus
Laidos metu „Kilo Health“ įkūrėjas Tadas Burgaila paprašė pristatyti tris perkamiausius šiuo metu įmonės parduodamus produktus ir įvardinti maržingumą.
Vienas jų – servetėlės, skirtos įvairių paviršių valymui, nuo vaisių iki vaiko priežiūros priemonių.
„Nuo savikainos galima dauginti penkis, šešis kartus“, – investuotojus geru pelningumu nustebino Ž. Kondrotas.
Ar Žydrūnas sulauks investicijų, kurias, kaip sako pats, pagrinde skirtų marketingui ir įmonės žinonumui kelti?
Laidą „Rykliai“ žiūrėkite pirmadieniais 19:30 per TV3 televiziją.
VISĄ LAIDĄ ŽIŪRĖKITE ČIA: