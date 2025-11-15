 
Kalendorius
Lapkričio 15 d., šeštadienis
Vilnius +4°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška
Naujausios
Karas Ukrainoje
Lietuva
Verslas
Užsienis
Gyvenimas
Sportas
Video
Žmonės
Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
3
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Verslas > Lietuvos verslas

Pribloškiantis verslininko Žydrūno poelgis televizijos laidoje – atsigėrė paviršių valiklio

Rykliai. Lietuva
2025-11-15 10:15 / šaltinis: tv3.lt
2025-11-15 10:15

Visame pasaulyje populiariame verslumo šou „Rykliai. Lietuva“ (angl. „Shark tank“) kaskart nutinka pačių netikėčiausių dalykų, o savo verslo idėją parduoti siekiantys žmonės griebiasi visokiausių priemonių, kad tik įtikintų investuotojus pasirinkti jų kuriamą produktą ar paslaugą. Pavyzdžiui, kad įtikintų, jog jo kuriamas paviršių valiklis yra ekologiškas, Žydrūnas Kondrotas ryžosi jo atsigerti.

Visame pasaulyje populiariame verslumo šou „Rykliai. Lietuva“ (angl. „Shark tank“) kaskart nutinka pačių netikėčiausių dalykų, o savo verslo idėją parduoti siekiantys žmonės griebiasi visokiausių priemonių, kad tik įtikintų investuotojus pasirinkti jų kuriamą produktą ar paslaugą. Pavyzdžiui, kad įtikintų, jog jo kuriamas paviršių valiklis yra ekologiškas, Žydrūnas Kondrotas ryžosi jo atsigerti.

REKLAMA
3

TAIP PAT SKAITYKITE:

Antrojoje naujojo sezono laidoje vieną didžiausių staigmenų pateikė Žydrūnas Kondrotas. 20 metų vystęs kitų verslus, jis galiausiai nusprendė įkurti ir savą – veganiškus ir natūralius namų aplinkos, kūnui ir gyvūnams skirtus produktus siūlantį prekės ženklą „In soda“.

REKLAMA
REKLAMA

„Šiandien mūsų prekes jau galima rasti apie 2000 skirtingų prekybos vietų Baltijos šalyse, Norvegijoje, Lenkijoje, Rumunijoje, Ukrainoje“, – vardino jis.

REKLAMA

Šokiravo investuotojus

Kad įtikintų savo produktų kokybe, verslus vyras nusprendė pademonstruoti, kad net ir atsigėrus per klaidą valiklio jums ar jūsų vaikui nieko nenutiktų.

„Ar namuose galite kokio valiklio atsigerti ir dar su nauda sau? – investuotojų klausė ekologišką produktą pristatęs vyras. – Mes sukūrėme ir parduodame natūralius vegan (veganiškus liet.) produktus, kurie yra saugūs, efektyvūs ir nebrangūs, kas šiuo metu yra svarbu. Padeda rūpintis namų aplinka, kūnu ir gyvūnais. Mūsų produktų natūralumo indeksas yra tarp 80-100 procentų.

REKLAMA
REKLAMA

Įmonės vadovas netrukus pasiūlė investuotojams 4,2 proc. įmonės akcijų įsigyti už 84 tūkst. eurų. Prekiniai ženklai jau yra įregistruoti ne tik Europoje, bet baigiama registracija ir JAV.

„Ieškome partnerių, kurie padėtų vystyti verslą daug plačiau. 2026 metais pagal pasirašytas sutartis ir pasiektus susitarimus planuojame turėti mažiausiai pusantro milijono apyvartos. Šiai dienai mūsų prekes jau galima rasti 2 tūkst. skirtingų prekybos vietų“, – sakė Ž. Kondrotas.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Parodė kuriamus produktus

Laidos metu „Kilo Health“ įkūrėjas Tadas Burgaila paprašė pristatyti tris perkamiausius šiuo metu įmonės parduodamus produktus ir įvardinti maržingumą.

Vienas jų – servetėlės, skirtos įvairių paviršių valymui, nuo vaisių iki vaiko priežiūros priemonių.

REKLAMA

„Nuo savikainos galima dauginti penkis, šešis kartus“, – investuotojus geru pelningumu nustebino Ž. Kondrotas.

Ar Žydrūnas sulauks investicijų, kurias, kaip sako pats, pagrinde skirtų marketingui ir įmonės žinonumui kelti?

Laidą „Rykliai“ žiūrėkite pirmadieniais 19:30 per TV3 televiziją. 

VISĄ LAIDĄ ŽIŪRĖKITE ČIA:

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų