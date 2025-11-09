Po teismo sprendimo restoranas „Meatbusters“ pakeis anglišką plakato užrašą į lietuvišką

Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (LVAT) spalio 29 dieną paskelbė, kad Valstybinė kalbos inspekcija (VKI) teisėtai įpareigojo įmonę pašalinti užrašą „Burgers & BBQ ribs“. Teismas paliko nepakeistą 2024 metų lapkričio pirmosios instancijos teismo sprendimą, kuriuo užrašas buvo pripažintas vieša informacija, kuri privalo būti pateikta valstybine lietuvių kalba.
VKI 2023 metų gegužę nurodė bendrovei panaikinti užrašą, nes, anot jos, „Baronsta“ pažeidė Valstybinės kalbos įstatymą, pagal kurį vieši užrašai turi būti pateikiami lietuvių kalba.
Bendrovė teismams teigė, kad šis užrašas yra grafinio logotipo dalis, stilizuotas piešinys ir restorano pavadinimo meninis apipavidalinimas, o ne vieša informacija, todėl jam neturėtų būti taikomi įstatymo reikalavimai.
„Baronstos“ vadovas Maksimas Chudasovas sako, jog įmonė užrašą pakeis į lietuvišką, nors, anot jo, toks teismo sprendimas yra nepagrįstas.
„Net ne iškaba (...), ten buvo informacinis plakatas apie mūsų darbo laiką ir kad mes prekiaujame burgeriais ir šonkauliukais (...) Jeigu žiūrėtume pagal kalbininkus, tai reikėtų kas antrą restoraną, įstaigą uždarinėti. Jų sprendime logikos nėra“, – BNS sakė M. Chudasovas.
„Mes jau esame užsakę (naują stendą – BNS) ir jį pakeisim (...). Ten bus lietuviškai parašyta „burgeriai ir šonkauliukai“, – pridūrė jis.
Anot LVAT teisėjų kolegijos, užrašas sudarytas iš anglų kalbos žodžių, turinčių aiškią reikšmę, susijusią su restorano paslaugomis, ir pateiktas viešoje vietoje – išorinėje stendo dalyje, greta kitos informacijos, todėl jis laikytinas viešu užrašu, kuriam taikomas Valstybinės kalbos įstatymas.
Teismas atmetė įmonės argumentus, kad užrašas yra piešinio dalis, nurodęs, jog stilizuotas šriftas ar grafiniai elementai nekeičia užrašo prasmės ir funkcijos – perteikti informaciją kitiems asmenims.