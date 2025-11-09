 
Kalendorius
Lapkričio 9 d., sekmadienis
Vilnius +7°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška
Naujausios
Karas Ukrainoje
Lietuva
Verslas
Užsienis
Gyvenimas
Sportas
Video
Žmonės
Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Verslas > Lietuvos verslas

Po teismo sprendimo restoranas „Meatbusters“ pakeis anglišką plakato užrašą į lietuvišką

2025-11-09 16:42 / šaltinis: BNS
2025-11-09 16:42

Bendrovė „Baronsta“ turi pašalinti Vilniaus restorano „Meatbusters“ lauko plakato užrašą anglų kalba, galutinai nutarė teismas. Įmonės vadovas teigia užrašą netrukus pakeisiantis į lietuvišką. 

„Meatbusters“ BNS Foto

Bendrovė „Baronsta“ turi pašalinti Vilniaus restorano „Meatbusters“ lauko plakato užrašą anglų kalba, galutinai nutarė teismas. Įmonės vadovas teigia užrašą netrukus pakeisiantis į lietuvišką. 

REKLAMA
0

Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (LVAT) spalio 29 dieną paskelbė, kad Valstybinė kalbos inspekcija (VKI) teisėtai įpareigojo įmonę pašalinti užrašą „Burgers & BBQ ribs“. Teismas paliko nepakeistą 2024 metų lapkričio pirmosios instancijos teismo sprendimą, kuriuo užrašas buvo pripažintas vieša informacija, kuri privalo būti pateikta valstybine lietuvių kalba.

TAIP PAT SKAITYKITE:

VKI 2023 metų gegužę nurodė bendrovei panaikinti užrašą, nes, anot jos, „Baronsta“ pažeidė Valstybinės kalbos įstatymą, pagal kurį vieši užrašai turi būti pateikiami lietuvių kalba.

REKLAMA
REKLAMA

Bendrovė teismams teigė, kad šis užrašas yra grafinio logotipo dalis, stilizuotas piešinys ir restorano pavadinimo meninis apipavidalinimas, o ne vieša informacija, todėl jam neturėtų būti taikomi įstatymo reikalavimai. 

REKLAMA

„Baronstos“ vadovas Maksimas Chudasovas sako, jog įmonė užrašą pakeis į lietuvišką, nors, anot jo, toks teismo sprendimas yra nepagrįstas. 

„Net ne iškaba (...), ten buvo informacinis plakatas apie mūsų darbo laiką ir kad mes prekiaujame burgeriais ir šonkauliukais (...) Jeigu žiūrėtume pagal kalbininkus, tai reikėtų kas antrą restoraną, įstaigą uždarinėti. Jų sprendime logikos nėra“, – BNS sakė M. Chudasovas.

REKLAMA
REKLAMA

„Mes jau esame užsakę (naują stendą – BNS) ir jį pakeisim (...). Ten bus lietuviškai parašyta „burgeriai ir šonkauliukai“, – pridūrė jis. 

Anot LVAT teisėjų kolegijos, užrašas sudarytas iš anglų kalbos žodžių, turinčių aiškią reikšmę, susijusią su restorano  paslaugomis, ir pateiktas viešoje vietoje – išorinėje stendo dalyje, greta kitos informacijos, todėl jis laikytinas viešu užrašu, kuriam taikomas Valstybinės kalbos įstatymas.

Teismas atmetė įmonės argumentus, kad užrašas yra piešinio dalis, nurodęs, jog stilizuotas šriftas ar grafiniai elementai nekeičia užrašo prasmės ir funkcijos – perteikti informaciją kitiems asmenims.

indeliai.lt

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų