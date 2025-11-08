Rūbus išskirtinai aukštoms moterims pristačiusi lietuvė: „Milijonas moterų šiuo metu man pritartų“

„Fraze, kuo apsirengti šiandien, aš nieko nenustebinsiu. Tačiau mums, aukštoms moterims, tai vis dar yra kasdienis galvos skausmas <...>. Visa šiaurinė Europa, visas milijonas moterų šiuo metu man pritartų ir linksėtų. „TikTok“ apie tai jos garsiai kalba, kad mados industrija jas visas pamiršo, nes nėra rūbų joms“, – teigė „Lia“ prekės ženklo įkūrėja Ieva Elena Feja.
Kuria nišinį prekės ženklą
„Lia“ rūbų kolekcija moterims buvo pirmą kartą paleista šį pavasarį ir šiuo metu ją sudaro keturi drabužiai – klasikinės juodos kelnės, marškiniai ir marškinėliai.
„Visi šie produktai sukurti moterims, kurios vertina kokybę ir jos vertina savo laiką, todėl nori drabužių, kurie tiktų skirtingomis progomis. Kurie tiktų ir į ofisą, ir į vakarienę“, – teigė Ieva Elena Feja, anksčiau dirbusi tokiose įmonėse kaip „Volvo“ ar IT korporacijoje HP.
Neseniai savo verslą pradėjusi ryžtinga mergina teigė, kad kol kas internete pardavimai nėra dideli, o pritrauktus investuotojų pinigus pirmiausia investuotų į marketingą.
Išgirdusi daugybę investuotojų klausimų, kaip mato tokio verslo plėtrą, jei būtų parduota net 1 milijonas jos pardavinėjamų rūbų, „Lia“ prekės ženklo kūrėja kiek pasimetė.
„Aš tikiu, kad reikia kurti bendruomenę aplink tą prekės ženklą. Tai nebūtų, kad tik „Lia“ kuria produktą. Ne, „Lia“ kuria bendruomenę aukštoms moterims, suteikia tą emociją labiau, kad aukštos moterys jaučiasi savimi ir jos nori būti kartu“, – aiškino Ieva Elena Feja.
Sulaukė investuotojų skepticizmo
Žemės ūkio technika prekiaujančios bendrovės „East West Agro“ vadovas Gediminas Kvietkauskas vienas pirmųjų atsisakė investuoti į šį prekės ženklą ir teigė, kad kol kas jis dar nemato verslo užuomazgų.
„Tai yra vizija, tai dar nėra verslas ir kol kas negaliu investuoti“, – sakė G. Kvietkauskas.
Tuo tarpu sveikatingumo startuolio „Kilo Health“ bendraįkūrėjas Tadas Burgaila nebuvo toks kategoriškas ir davė naudingų patarimų.
„Aš labiau norėčiau, kad „Lia“ būtų prekės ženklas ne drabužių, o visų kitų drabužių, kurie tinka aukštoms moterims ir konsoliduotų juos po vienų prekės ženklu. Ten galbūt pajungsite šimtą butikų aplink pasaulį, kurie būtent kurs drabužius savo butiko pavadinimu, bet ne „Lia“. Mes čia konkuruoti su savo prekės ženklu labai sudėtinga ir pasiūlyti savo asortimentą taip pat sudėtinga“, – pastebėjo T. Burgaila.
