„Curve Europe“ – 22,5 tūkst. eurų bauda už laiku nepateiktas ataskaitas

Kaip pranešė LB, įmonė pasibaigus finansiniams metams nepatvirtino ataskaitų ir laiku jų nepateikė.
„Curve Europe“ kreipėsi į LB dėl galimybės sudaryti administracinį susitarimą, arba taikos sutartį. Įvertinęs, kad įstaiga pripažino pažeidimus ir juos pašalino, LB nutarė sudaryti susitarimą, bet atsižvelgęs į tai, kad ji smarkiai vėlavo pateikti duomenis bei kitas aplinkybes, skyrė bendrovei baudą.
LB elektroninių pinigų įstaigos licenciją „Curve Europe“ išdavė 2020-aisiais.
„Curve Europe“ priklauso Jungtinėje Karalystėje įsteigtai elektroninių pinigų įstaigai „Curve OS Limited“.