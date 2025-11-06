 
Kalendorius
Lapkričio 6 d., ketvirtadienis
Vilnius +10°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Verslas > Lietuvos verslas

„Curve Europe“ – 22,5 tūkst. eurų bauda už laiku nepateiktas ataskaitas

2025-11-06 12:32 / šaltinis: BNS
2025-11-06 12:32

Lietuvos bankas (LB) skyrė 22,5 tūkst. eurų baudą laiku nepateikė finansinių ataskaitų nepateikusiai elektroninių pinigų įstaigai „Curve Europe“. 

Grynieji pinigai. ELTA / Dainius Labutis

Lietuvos bankas (LB) skyrė 22,5 tūkst. eurų baudą laiku nepateikė finansinių ataskaitų nepateikusiai elektroninių pinigų įstaigai „Curve Europe“. 

REKLAMA
0

Kaip pranešė LB, įmonė pasibaigus finansiniams metams nepatvirtino ataskaitų ir laiku jų nepateikė.

„Curve Europe“ kreipėsi į LB dėl galimybės sudaryti administracinį susitarimą, arba taikos sutartį. Įvertinęs, kad įstaiga pripažino pažeidimus ir juos pašalino, LB nutarė sudaryti susitarimą, bet atsižvelgęs į tai, kad ji smarkiai vėlavo pateikti duomenis bei kitas aplinkybes, skyrė bendrovei baudą.

LB elektroninių pinigų įstaigos licenciją „Curve Europe“ išdavė 2020-aisiais.

„Curve Europe“ priklauso Jungtinėje Karalystėje įsteigtai elektroninių pinigų įstaigai „Curve OS Limited“.

indeliai.lt

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų