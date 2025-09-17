Kalendorius
TV3 naujienos > Gyvenimas

Išlipus iš autobuso stotelėje mamą su vaiku pasitiko skaudus likimas: pakako vos sekundės

2025-09-17 15:05 / šaltinis: TV3 / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: TV3 aut.
2025-09-17 15:05

Pakako vos akimirkos neatsargumo iš Borderkolio šeimininkės ir 3 metų Dareko mamos pusės, kad įvyktų tragedija. Mažam berniukui, kuris bandė paglostyti šunį, šis sukandžiojo veidą. Policija dabar aiškinasi, kas turės atsakyti už šią nelaimę.

Berniuką stotelėje apkandžiojo šuo (nuotr. 123rf.com, soc. tinklų)

Pakako vos akimirkos neatsargumo iš Borderkolio šeimininkės ir 3 metų Dareko mamos pusės, kad įvyktų tragedija. Mažam berniukui, kuris bandė paglostyti šunį, šis sukandžiojo veidą. Policija dabar aiškinasi, kas turės atsakyti už šią nelaimę.

Incidentas įvyko prie autobusų stotelės, esančios Jono Pauliaus II gatvėje Ščecineke, rašoma Lenkijos naujienų portale fakt.pl.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Viskas įvyko per akimirką

„Mes išlipome iš autobuso. Sūnus akimirkai nutolo nuo manęs ir priėjo prie šuns. Jis norėjo jį paglostyti, bet šuo staiga ėmė pulti“, – „Fakt“ žurnalistui pasakojo Emilia, 3 metų Dareko mama.

„Aš rėkiau „pagalbos!“ Mano sūnaus veidas buvo visas raudonas“, – sakė ji.

Vaikas patyrė rimtų sužalojimų. Gydytojams pavyko susiūti odos įplyšimus, tačiau berniuko dar laukia ilgas gijimo procesas. Vis dėlto gydytojai dar nežino, ar berniukas kada nors gerai matys.

„Tam dar reikalingi tolimesni tyrimai“, – sako Dareko mama. Pasak jos, po užpuolimo berniukas buvo labai neramus, patyrė šoką.

„Tikiuosi, kad ši tragiška istorija taps perspėjimu kitiems tėvams. Neleiskite savo vaikams artintis prie svetimų šunų“, – ragina Emilia.

Kodėl šuo užpuolė vaiką?

Pasak policijos, šuo incidento metu buvo pririštas pavadėliu, o šeimininkė stengėsi jį suvaldyti. Pranešama, kad moteris pajuto stiprų truktelėjimą. Ji iškart bandė atitraukti šunį, bet pati nugriuvo.

Borderkolio veislės šunys nelaikomi agresyviais. Šuo buvo paskiepytas, ką patvirtino jo šeimininkė.

Policija užtikrino vaizdo kamerų įrašų saugojimą ir apklausia liudininkus. Kol kas tyrimas vykdomas „dėl įvykio“, o ne „prieš konkretų asmenį“.

„Mes analizuojame surinktus įrodymus. Sveikatos sutrikdymas, trunkantis ilgiau nei septynias dienas, užtraukia iki penkerių metų laisvės atėmimo bausmę“, – aiškina virš. Anna Matys, Ščecineko apskrities policijos komisariato atstovė spaudai.

„Jei šuo būtų turėjęs antsnukį, tai nebūtų įvykę“

Ponia Emilia vis dar sunkiai išgyvena tai, kas nutiko, ir kreipiasi į šeimininkus, ypač didelių šunų, kad šie savo augintiniams uždėtų antsnukius viešose vietose – tokiose kaip autobusų stotelės ar viešasis transportas.

„Gailiuosi, kad nespėjau sulaikyti savo sūnaus, kad jį apsaugočiau. Laimei, jis liko gyvas, bet tai galėjo baigtis tragiškai. Trejų metukų vaikas dar pas nesupranta, kokie pavojai tyko aplink“, – sako sugniuždyta Dareko mama.

Ji taip pat mano, kad šuns šeimininkų elgesys iškart po incidento buvo netinkamas, nes jie ne skubėjo padėti, o bandė sumenkinti situaciją.

Berniukas buvo išvežtas į ligoninę Košaline, kur jam suteikta skubi pagalba. Šiuo metu jis jau namuose, tačiau šeima nerimastingai laukia mažamečio regos tyrimų rezultatų.

Kol kas nežinoma, ar ši byla pasieks teismą. Tai priklausys nuo šiuo metu vykstančio tyrimo rezultatų.

