TV3 naujienos > Žmonės > Užsienio žvaigždės

Jennifer Aniston atsivėrė, kiek metų bandė pastoti: „Mane teisdavo, nežinodami tiesos“

2025-10-10 11:55 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-10-10 11:55

Holivudo žvaigždė Jennifer Aniston pirmą kartą atvirai prakalbo apie tai, kas daugelį metų buvo spėlionių ir gandų centre – motinystę.

Jennifer Aniston (nuotr. SCANPIX)
6

Holivudo žvaigždė Jennifer Aniston pirmą kartą atvirai prakalbo apie tai, kas daugelį metų buvo spėlionių ir gandų centre – motinystę.

Aktorė, išgarsėjusi serialuose „Draugai“ ir „Rytinis šou“, interviu žurnalui Harper’s Bazaar UK prisipažino, kad net du dešimtmečius bandė tapti mama.

Paviešino, kaip atrodo į Jennifer Aniston valdas įsirėžęs žmogus: teisme pasirodė be marškinėlių
FOTOGALERIJA. Paviešino, kaip atrodo į Jennifer Aniston valdas įsirėžęs žmogus: teisme pasirodė be marškinėlių

Atviras prisipažinimas po daugybės metų

Kaip rašo naujienų portalas union.net 56-erių J. Aniston atskleidė, kad ilgą laiką slaptai lankėsi pas gydytojus ir bandė dirbtinio apvaisinimo (EKO) procedūrą, kuri deja, buvo nesėkminga.

„Dariau viską, ką galėjau. Bandžiau įvairius būdus, konsultavausi su specialistais, bet ne viskas gyvenime klostosi taip, kaip norėtume“, – atviravo aktorė.

Pasak Jennifer, ilgus metus ją lydėjo milžiniškas visuomenės ir žiniasklaidos spaudimas – daugelis manė, kad ji tiesiog nenorėjo vaikų ir sąmoningai rinkosi karjerą.

„Buvo labai skaudu skaityti, kad esu savanaudė ar nenoriu šeimos. Žmonės niekada nežino visos istorijos“, – sakė ji.

Kaip rašo people.com, Jennifer Aniston interviu žurnalui Harper’s Bazaar atvirai kalbėjo apie žiniasklaidos elgesį bei kritikavo kai kuriuos leidinius dėl spaudimo aktorei tapti mama.

„Jie nežinojo mano istorijos ar to, ką patyriau per pastaruosius 20 metų, siekdama susilaukti šeimos, nes aš nesidalinu savo medicininėmis problemomis viešai. Tai niekieno reikalas“, – sakė Jennifer.

Primename, kad Jennifer Aniston buvo ištekėjusi už aktoriaus Brado Pitto – pora išsiskyrė 2005 metais. Vėliau ji susituokė su aktoriumi Justinu Theroux, tačiau ir ši santuoka nutrūko po trejų metų.

Šiuo metu aktorė, kaip rašo užsienio žiniasklaida, puoselėja santykius su hipnoterapeutu Jimu Curtisu, tačiau pati Jennifer vengia atskleisti asmeninio gyvenimo detales.

„Ne viskas gyvenime matuojama vaikais“

Jennifer Aniston pabrėžė, kad nors motinystė jai liko neišsipildžiusi svajonė, ji vis tiek jaučiasi laiminga:

„Motinystė nėra vienintelis moters vertės matas. Mano gyvenimas pilnas meilės, draugystės, kūrybos ir dėkingumo.“

Savo atvirumu aktorė siekia padrąsinti moteris, kurios susiduria su panašiu spaudimu.

