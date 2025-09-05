Grupės „Man-go“ lyderė Rima Petrauskytė – apie laiką su šeima ir svarbią taisyklę

Nustebino naujovė
Kartu su vyru Rolandu tris mergaites auginanti žinoma moteris sakė, jog šeimos laisvalaikis paprastai yra planuojamas iš anksto, rašoma pranešime spaudai.
„Nors paliekame vietos ir spontaniškiems sprendimams. Dažniausiai tai įtakoja oras“, – pridūrė pašnekovė.
Ruošdamasi pramogauti su mylimiausiais, dainininkė laikosi ir vienos svarbios taisyklės.
„Kaip daugiavaikė šeima, planuodami užsiėmimus, visada pagalvojame ir apie maistą, kad jis būtų šalia pramogų. Taip sutaupome daug laiko ir nervų“, – patikino R. Petrauskytė-Paulauskienė.
Todėl ją sudomino nauja galimybė tiek Klaipėdoje, tiek Vilniuje esančiuose pramogų centruose „Action by Apollo“ iš anksto pasirūpinti tuo, ką skanausi. Čia jau galima užsisakyti pramogų rinkinius, kurie buvo sukurti tam, kad taupytų laiką, energiją bei pinigus.
„Vos kelių mygtukų paspaudimu galime įsigyti pramogą su maistu, o atvykus užkandžiai jau laukia prie boulingo takelių – be to, pasiūlymams dar taikomos ir didelės nuolaidos, tad tokia patirtis tampa tikru atradimu mūsų šeimai“, – džiaugėsi R. Petrauskytė-Paulauskienė.
Informacijos apie patraukliausius laisvalaikio užsiėmimus ji dažniausiai randa socialiniuose tinkluose, o pasirinkimą įtakoja ir rekomendacijos, ir noras jas išbandyti.
„Artimiausias mūsų laisvalaikis suplanuotos Druskininkuose. Visos trys dukros mėgsta vandens pramogas, o kadangi orai šią vasarą nelepina, tenka jų, kai pir kitų užsiėmimų, ieškoti po stogu“, – sako žinoma mama.
Laiką planuojančios mamos renkasi patogumą
Tinklaraštininkė Viktorija Beišienė, geriau žinoma „Nesupermamos“ vardu, pasakojo, kad jų šeimos kasdienybė dažniausiai susijusi su aktyviu laisvalaikiu.
„Jei tik leidžia orai, keliaujame dviračiais, riedučiais, einame pasivaikščioti į mišką ar prie ežerų. O kai orai nelepina – renkamės kiną, teatrą, muziejų ar boulingą“, – sako pašnekovė.
Anot jos, šeimos pramogas dažniausiai planuoja iš anksto.
„Esu planuojanti – prieš savaitgalį jau būnu nusižiūrėjusi, kur galėtume nueiti. Žinoma, būna ir spontaniškų sprendimų, bet jei reikia bilietų ar rezervacijos, man svarbu iš anksto žinoti, kad viskas suplanuota“, – pasakoja Viktorija.
Ji atvira: jei pramogos vietoje galima pavalgyti, šeima mielai pasinaudoja tokia galimybe.
„Smagu, kad dabar viskas tampa vis paprasčiau – vos kelių mygtukų paspaudimu gali užsisakyti pramogą kartu su užkandžiais ar gėrimais. Atvykus nebereikia rūpintis, nes viskas jau laukia paruošta“, – sako tinklaraštininkė.
Su trimis vaikais – pagal nuotaiką
Trijų vaikų mama, turinio kūrėja Toma Dambrauskė pabrėžia, kad jų šeimos pramogos dažniausiai vyksta gamtoje.
„Mėgstame keliauti, atrasti naujas vietas ir kiekvienai jų sugalvojame smagius pavadinimus. Taip išsisaugome savo šeimos nuotykius atminčiai“, – pasakoja Toma.
Vis dėlto, norėdami paįvairinti rutiną, jie kartais pasilepina ir išvykomis į kiną, spektaklius ar boulingą.
„Kadangi auginame tris mažus vaikus, dažniausiai pramogaujame spontaniškai – prisitaikome prie nuotaikos, energijos ir vaikų noro. Vieną dieną gali tikti pasivaikščiojimas parke, kitą – boulingas ar koncertas“, – sako ji.
Papildomai maistu Toma paprastai rūpinasi tik gimtadieniams, tačiau atvira, kad vis daugiau šeimų renkasi paruoštus sprendimus.
„Patogu, kai nereikia galvoti, ką dar pasiimti – užsakai pramogą, o užkandžiai ar gėrimai jau įtraukti. Toks sprendimas ypač tinka šeimoms, kurios nori sutaupyti laiko ir nesukti galvos dėl smulkmenų“, – šypteli pašnekovė.
Laikosi „šeimadienių“ tradicijos
Žinoma tinklaraštininkė Sotera Šveikauskaitė prisipažįsta, kad jų šeimai svarbiausia – būti kartu.
„Mėgstame viską, kas aktyvu. Svarbiausia, kad kartu būtų linksma, galėtume pasijuokti ir turėti gerą laiką. Bet taip pat mėgstame ir kiną, keliones, naujų miestų pažinimą, pramogų parkus. Vakare kartais tiesiog pažiūrime filmą arba nueiname į kino teatrą“, – pasakoja tinklaraštininkė.
Šeimos pramogas jie planuoja pagal savitą tradiciją – sekmadieniai vadinami „šeimadieniais“.
„Tą dieną veiklą renkamės tik su šeima – visi kartu. Atsiklausome vaikų, ką jie nori veikti, o kartais tiesiog ryte nusprendžiame spontaniškai: koks oras, kokios nuotaikos, tą ir darome. Net jei planų neturime, sekmadienis visada yra mūsų šeimos laikas“, – pabrėžia pašnekovė.
Kalbėdama apie maistą, ji sako, jog dažniausiai viskas vyksta paprastai: „Kur būname, ten ir pavalgome.“ Vis dėlto pastebi, kad šeimoms vis svarbesni tampa iš anksto apgalvoti sprendimai, kai maistas ir pramoga eina kartu – tai leidžia dar labiau sutaupyti laiko ir mėgautis buvimu drauge.
S.Šveikauskaitės šeima tapo ir dalimi renginių, kuriuose šįkart daugiau nei du šimtai mamų Klaipėdoje ir Vilniuje „Action by Apollo“ pramogų centruose ne tik varžėsi boulingo turnyruose, bet ir išbandė lazerius, karaokę bei biliardą.
