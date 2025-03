Kourtney Kardashian 15-metis sūnus sprogdina internetą: atskleidė, ar tikrai tapo tėvu

K. Kardashian savo „Instagram“ istorijoje paneigė socialiniuose tinkluose plintančias teorijas, kad jos vyriausiasis sūnus, 15-metis Masonas, praėjusiais metais tyliai susilaukė dukros Piper.

„Retai reaguoju į gandus ar sąmokslo teorijas apie mane ar mano šeimą, bet šis atvejis susijęs su mano vaiku. Man atrodo neteisinga leisti kam nors bent sekundę galvoti, kad šie melai gali būti bent kiek tiesa. Jie nėra tiesa“, – rašė Kourtney.

Ji tęsė: „Masonas neturi vaiko. Tie internetiniai profiliai, apsimetantys juo, tikrai nėra jo. Jie yra NETIKRI. Mano sūnus labai vertina savo privatumą, todėl prašau visos žiniasklaidos gerbti jį – jis yra vaikas, turintis jausmus ir gražią ateitį.“

Kardashian taip pat kreipėsi į visuomenę, ragindama „liautis skleidus melagingas istorijas ir sukūrinėjant netikras naujienas.“

Pasklido melagingos žinutės

Ši žinutė pasirodė po to, kai socialiniuose tinkluose paplito gandai, esą Masonas slapta tapo tėvu, rašo dailymai.co.uk.

Spekuliacijos ypač išaugo, kai vienas tariamas Masono slaptas „Instagram“ profilis pradėjo dalintis kūdikio nuotraukomis ir tvirtino, kad tai jo dukra Piper. Paskyros „masonddsh“ ir „masonsecrety“, kurių įrašai buvo pasidalinti „Reddit“ platformoje, sukėlė diskusijų audrą.

Vienas vartotojas paklausė: „Parodyk Piper nuotrauką“, o paskyra pasidalino dviem kūdikio nuotraukomis.

Kitas smalsautojas paklausė: „Ar tikrai susilaukei vaiko?“ – į ką buvo atsakyta: „Taip, taip ir buvo.“

Tuo tarpu kai kurie komentavo, kad ši paskyra tėra apgaulė: „Neatrodo, kad tai jo tikra paskyra“, „Jie tiesiog žaidžia su visais“.

Masonas jau dvejus metus gyvena su savo tėvu Scottu Disicku. Jis yra pasakojęs, kad jau perspėjo Masoną apie alkoholio vartojimo rizikas: „Aiškinu jam, kaip gėrimai paveikė mane ir į kokias sudėtingas situacijas mane įvėlė. Jis tai supranta.“

S. Disickas taip pat pabrėžė, kad jei pastebės, jog sūnus paveldi jo problemas su alkoholiu, jis tikrai imsis veiksmų.

„Jei matysiu, kad atsiranda problemų dėl alkoholio, aš įsikišiu. Bet kol kas – jis toks pats, kaip ir visi kiti vaikai. Vieną dieną jis pabandys išgerti ir tiek“, – teigė paauglio tėvas.

Galiausiai jis užsiminė, kad Masonas, matydamas savo tėvo elgesį realybės šou „Keeping Up With The Kardashians“, jau gali suprasti, kokias pasekmes turi blogi pasirinkimai.