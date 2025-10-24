Kylie Jenner išgyvena netektį: „Mano širdis plyšta dėl tavęs“

Antradienį 28-erių grožio imperijos įkūrėja „Instagram“ paskelbė jautrų įrašą, kuriame pranešė apie šuns mirtį. Prie įrašo ji pridėjo seną nuotrauką, kurioje jos dukra Stormi glosto senstantį Normaną, pranešė Daily Mail.
Skyrė jautrius žodžius
„Mano mielojo Normano atminimui,“ – pradėjo Jenner. – „Vis dar atsimenu dieną, kai tave parsinešiau namo. Niekada nebuvau taip stipriai nieko mylėjusi. Visada svajojau apie italų kurtą, bet mano mama neleido jo turėti. O tada, kai man sukako 17 metų, Kalėdoms gavau tave – tai buvo geriausia dovana, kokią tik galėjau gauti.“
„Kylie Cosmetics“ įkūrėja pasakojo, kad jos ištikimas augintinis, pravarde Normy, daugiau nei dešimtmetį teikė „gryną džiaugsmą“ ir tapo neatsiejama šeimos dalimi.
„Normi, tu pripildei mano ir daugelio kitų gyvenimus grynu džiaugsmu,“ – tęsė ji. – „Tau buvo beveik 13 metų, bet žinau, kad tave prisiminsiu daug ilgiau, nei truko mūsų bendras laikas. Norėčiau, kad nereikėtų rašyti šio įrašo... Bet mane džiugina mintis, kad mano vaikai spėjo tave sutikti ir tave mylėti.“
Įrašo pabaigoje Jenner pridėjo: „Mano brangusis Normi. Mano širdis plyšta dėl tavęs, Norm. Ilsėkis ramybėje, mano brangusis Normandle. Myliu tave amžinai.“
Normanas buvo vienas pirmųjų šunų, kuriuos Jenner įsigijo paauglystėje, ir greitai tapo gerbėjų numylėtiniu socialiniuose tinkluose.
