Galingas sprogimas Rusijos gamykloje: žuvo bent 9 žmonės

Kol kas nebuvo galima patvirtinti pranešimų, kad į fabriką rėžėsi bepilotis orlaivis. A. Teksleris tinkle „Telegram“ paskelbtame įraše nenurodė paveiktos gamyklos tipo. Pasak vietos pranešimų, joje gaminama amunicija Rusijos kariuomenei.
Kopeiskas yra įsikūręs maždaug už 2 tūkst. kilometrų nuo Ukrainos ir yra netoli Rusijos sienos su Kazachstanu.
Nuo Rusijos invazijos į Ukrainą pradžios 2022 m. vasarį Kyjivas vis dažniau bepiločiais orlaiviais taikosi į gamyklas ir energetikos objektus kaimyninės šalies gilumoje. Ukrainos žvalgybos tarnybos taip pat vykdo sabotažo veiksmus, nukreiptus prieš Rusijos ginkluotės įmones.
