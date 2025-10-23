Kalendorius
Karas Ukrainoje

Rusai atakavo Ukrainą: Charkive surengė klastingą smūgį ir pražudė gelbėtoją

2025-10-23 08:48 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-10-23 08:48

Naktį iš trečiadienio į ketvirtadienį rusai vėl atakavo Ukrainą. Kyjive griaudėjo sprogimai, Cherkive rusai sudavė pakartotinį smūgį ir pražudė gelbėtoją.

Per naują rusų ataką Charkive nukentėjo 18 žmonių (nuotr. Telegram)
27

0

Kaip skelbia UNIAN, metu prieš Kyjivą metu sužeisti bent septyni žmonės. Penki iš jų paguldyti į ligoninę.

Anot miesto mero Vitalijaus Klyčko, rusų naktinė ataka neapsiėjo be nuostolių.

Kyjivo Podolsko mikrorajone užsidegė trys namai, sprogimo banga apgadino kelių namų langus, vienoje iš rajono mokyklų buvo išdaužta daugiau nei 40 langų. Langai apgadinti ir vaikų darželyje. Taip pat degė automobiliai.

Obolonsko mikrorajone sprogimo banga apgadino langus viename iš gyvenamųjų namų.

Ketvirtadienį ryte visi gaisrai jau buvo užgesinti.

Karas Ukrainoje. 2025-ųjų spalis
(27 nuotr.)
(27 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Karas Ukrainoje. 2025-ųjų spalis

Charkive žuvo gelbėtojas

Naktį rusai taip pat atakavo Charkivo sritį, rašo „Ukrainska Pravda“. Žuvo vienas gelbėtojas, dar penki buvo sužeisti.

„Gesinant gaisrą, kilusį dėl priešo drono smūgio Zeleny Gaj kaime, Velikoburlukskoje bendruomenėje, Kupjansko rajone, gesinant, Rusijos teroristai pakartotinai apšaudė vietą, kurioje dirbo gelbėtojai. Priešo smūgis nusinešė gelbėtojo gyvybę, penki jo kolegos buvo sužeisti“, – teigiama tarnybų pranešime.

Žuvo būrio vadas, civilinės saugos tarnybos vyriausiasis seržantas Jurijus Čistikovas, gimęs 1975 m. Jis paliko dukrą.

