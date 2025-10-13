Kalendorius
Spalio 13 d., pirmadienis
Vilnius +8°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos
Komentuoti
16
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Užsienis > JAV

Medvedevas grasina: „Gali baigtis blogai visiems. Ir visų pirma – pačiam Trumpui“

2025-10-13 11:28 / šaltinis: ELTA ir tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: ELTA ir tv3.lt aut.
2025-10-13 11:28

Rusijos Saugumo tarybos pirmininko pavaduotojas Dmitrijus Medvedevas pagrasino JAV prezidentui Donaldui Trumpui.

D. Medvedevas (nuotr. SCANPIX)

Rusijos Saugumo tarybos pirmininko pavaduotojas Dmitrijus Medvedevas pagrasino JAV prezidentui Donaldui Trumpui.

REKLAMA
16

Savo „Telegram“ kanale jis pasisakė apie D. Trumpo svarstymą siųsti „Tomahawk“ raketų į Ukrainą. „Trumpas sakė, kad jei Rusijos prezidentas neišspręs Ukrainos konflikto, tai „jam tai baigsis blogai“. Trumpas grasina jau šimtąjį kartą.

Jei „verslo taikos kūrėjas“ kalba apie „Tomahawkus“, tai jo frazė yra neteisinga. Šių raketų tiekimas gali baigtis blogai visiems. Ir visų pirma – pačiam Trumpui“, – parašė D. Medvedevas.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Trumpas neatmeta galimybės nųsiųsti raketų „Tomahawk“ į Ukrainą

JAV prezidentas Donaldas Trumpas sekmadienį pareiškė, kad neatmeta galimybės tiekti Ukrainai kruizines raketas „Tomahawk“, ir pridūrė, kad šis žingsnis galėtų padidinti spaudimą Rusijai ir padėtų užbaigti karą.

REKLAMA
REKLAMA

Kalbėdamas žurnalistams lėktuve „Air Force One“ pakeliui į Artimuosius Rytus, sekmadienį vakare D. Trumpas sakė, kad aptars šį klausimą su Maskva ir paklaus: „Ar jie [Rusija] nori, kad „Tomahawk“ imtų skristi link jų? Nemanau.“

REKLAMA

D. Trumpas paaiškino, kad JAV parduotų raketas ne tiesiogiai Ukrainai, o NATO šalims, kurios vėliau galėtų jas perduoti Kyjivui.

Jis pridūrė, kad galėtų pasakyti Rusijos pareigūnams: „Jei šis karas nebus sureguliuotas, nusiųsiu jiems „Tomahawks“.

Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis pastarosiomis savaitėmis ne kartą prašė „Tomahawk“ raketų. Didžiausias jų nuotolis – 2 500 kilometrų – leistų Ukrainai smogti tokiems taikiniams, kaip naftos perdirbimo gamyklos, net ir azijinėje Rusijos dalyje.

REKLAMA
REKLAMA

D. Trumpas apibūdino „Tomahawk“ kaip „neįtikėtiną“ ir „labai puolamąjį“ ginklą, pridurdamas: „Ir, tiesą sakant, Rusijai to nereikia“. Jis sakė, kad planuoja aptarti šį klausimą su Maskva ir taip pat informavo V. Zelenskį.

Nors tokį pristatymą pavadino „nauju agresijos žingsniu“, D. Trumpas sakė, kad verta svarstyti tokią galimybę, nes jis nori, kad karas baigtųsi.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Prieš D. Trumpui išsakant šias pastabas, V. Zelenskis sakė, kad jis ir JAV prezidentas telefoninio pokalbio metu kalbėjosi apie oro gynybos sistemas „Patriot“ ir „Tomahawks“.

V. Zelenskis „Telegram“ tinkle rašė, kad Rusija yra susirūpinusi dėl galimo JAV „Tomahawks“ pristatymo ir kad toks spaudimas galėtų priartinti taiką. Jis nepatvirtino, ar buvo susitarta dėl kokių nors konkrečių veiksmų.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Estijos pasienis su Rusija (nuotr. stop kadras)
Karas Ukrainoje. Po incidento Estijos pasienyje perspėja: Rusijos provokacijos pasiekė naują lygį (157)
Zelenskis susitiko su Trumpu (nuotr. SCANPIX)
Zelenskis paskambino Trumpui antrą kartą per 2 dienas: štai ką pasakė (24)
Zelenskis dėkoja Trumpui: „Jei karas sustos vienoje pasaulio dalyje, saugumas visame pasaulyje sustiprės“ (nuotr. SCANPIX) tv3.lt fotomontažas
Karas Ukrainoje. Trumpas ir Zelenskis kalbėjosi telefonu (102)
Putinas jau nebegrasina pasauliniu karu dėl „Tomahawk“ perdavimo: ginsimės, sako jis (nuotr. SCANPIX)
Putinas jau nebegrasina pasauliniu karu dėl „Tomahawk“ perdavimo: ginsimės, sako jis (33)

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų