Vilniuje duris atveria nauja mokykla: pamokos ne tik apie muziką, bet ir jausmus

Tai vieta, kurioje muzika tampa įrankiu pažinti save ir išgyventi emocijas. „Norime auginti empatišką ir atjaučiančią kartą, kuri ne tik paklausia: „Kaip tau sekasi?“, bet ir iš tiesų išgirsta atsakymą“, – sako EIME įkūrėja.
Kodėl erdvė, o ne mokykla?
Lina Mockuvienė, EIME įkūrėja, pasakoja, kad žodis „erdvė“ pasirinktas neatsitiktinai. EIME yra mokykla, tačiau „erdvė“ simbolizuoja daugiau laisvės ir galimybių, todėl EIME vyks ne tik muzikos pamokos, kviečiančios groti pianinu, klasikinėmis, elektrinėmis bei bosinėmis gitaromis, būgnais ir kitais instrumentais, dainuoti individualiai ar ansamblyje. Čia vyks ir ikimokyklinio amžiaus vaikams skirti užsiėmimai, kuriuose išskirtinis dėmesys skiriamas kalbos raidos ir motorikos lavinimui, pasitelkiant muzikos, ritmo pojūčio ir logopedinius pratimus. Erdvėje žmonės ras ir aktorinio meistriškumo užsiėmimus, jaunimo bei šeimų klubus, organizuojamus koncertus, stovyklas, socialines akcijas.
Erdvėje nėra amžiaus ribų – čia vietą ras ir patys mažiausieji (nuo 8 mėn.), ir jaunimas, ir suaugusieji.
„Tikime, kad vaiko gyvenimas stipriai priklauso nuo santykių šeimoje: jeigu šeimoje darna, vaikas visur jaučiasi gerai. Todėl rengsime ir jaunimo bei šeimų klubus, kurie skatins kurti šį gerą santykį. Kviesime į susitikimus su psichologais, verslininkais, keliautojais ir kitomis įkvepiančiomis asmenybėmis, diskutuosime apie šeimos vertybes, atsakomybę, pasitikėjimą savimi, visapusį asmenybės augimą“, – žada L.Mockuvienė.
Visa tai įgyvendins EIME suburta profesionalų komanda, kurioje – daugiau nei 20 metų mokytojavimo patirties sukaupę pedagogai, taip pat aktyviai koncertuojantys muzikai, į sceną lipantys su žymiais Lietuvos atlikėjais ir grupėmis, kaip „G&G Sindikatas“, „Daddy Was a Milkman“, „Sisters on Wire“, „The Backs“, „Gruodis“, „Ketera“, pasirodantys ir „Eurovizijoje“ bei kituose televizijos projektuose.
Tai savo patirtimi įkvepiantys, kuriantys, muziką mylintys ir vaikų emocine gerove besirūpinantys mokytojai, kurie gilina profesines ir emocinio intelekto ugdymo žinias, praktikuoja jausmų išgyvenimo ir streso valdymo technikas bei jomis dalinsis su vaikais, kad galėtų kartu augti kaip asmenybės.
„Mūsų vertybės: autentiškumas, dėmesingumas, bendruomeniškumas ir darna. Visa tai yra reikalinga šiuolaikiniam žmogui, jaunimui. Tikime, kad šios puoselėjamos vertybės ir muzika, kaip įrankis išgyventi emocijas, padeda vaikams užaugti kūrybiškais, drąsiais, mylinčiais ir laimingais žmonėmis. Būtent apie tai yra EIME“, – apibendrina L.Mockuvienė.
Per muziką į jausmus ir problemos sprendimą
Pasak L.Mockuvienės, pagrindinis tikslas – auginti žmones, kurie girdi ne tik muziką, bet ir vienas kitą. O išgirsti kitą įmanoma tik tada, kai įsiklausoma į save. Tačiau daugelis šių laikų jaunimo yra uždari, kartais net nesuprantantys, kas su jais vyksta, neturintys su kuo pasidalinti savo išgyvenimais. Neišgirsti, neišsakyti jausmai kaupiasi ir gali virsti nerimu, depresija ar savivertės problemomis. Tad EIME nori prisidėti sprendžiant šią opią visuomenės problemą.
„Norime, kad vaikai mokytojus matytų ne tik kaip profesionalus, bet ir bendraminčius, kuriais gali pasitikėti. Čia, saugioje aplinkoje, muzikuodami paliečiame jausmus, taip galima „nuleisti garą“, išlieti liūdesį, pyktį ar išreikšti džiaugsmą. Mes mokome suprasti, kas vyksta žmogaus viduje, ir suteikiame praktinius įrankius tiems jausmams išgyventi: dainavimas, grojimas, judėjimas, vaidyba, piešimas ir daugybė kitų. Supažindiname ir su streso valdymo technikomis“, – pasakoja L.Mockuvienė.
Aš esu. Aš galiu. Aš esu pakankamas. Aš esu atsakingas
Antakalnio ir Žvėryno mikrorajonuose įsikūrusios EIME veikla yra grįsta keturiais pamatiniais principais, skirtais ugdyti stiprią ir savimi pasitikinčią asmenybę.
Aš esu. „Kiekvienas žmogus nori būti matomas, svarbus ir reikalingas. Būtent apie tai yra „aš esu“. Mes kuriame tokią aplinką, kurioje kiekvienas jaučiasi priimtas ir vertinamas“, – sako L.Mockuvienė.
Aš galiu. Tai apie drąsą bandyti ir nebijojimą klysti, ko daugeliui, ypač vaikams, trūksta. „Itin svarbu pastangos, kurios turi būti įvertintos, o ne tik aukščiausi rezultatai. Jeigu žmogus aukščiausio lygio nepasiekia, gali imti jaustis nieko vertas, o tada praras norą daryti bet ką. Pažiūrėkite į vaikus, dabar daugelis dažnai nieko nenori daryti, o nenori todėl, kad iš pirmo karto nepavykus jie pasijaučia nieko verti, negalintys, nepajėgūs. Mes akcentuojame, kad kiekvienas tikrai gali ir nereikia bijoti klysti, vėl bandyti“, – aiškina mintį įkūrėja.
Aš esu pakankamas. Pasaulyje, kuriame visada visko negana, kuriame nuolat girdima, kad galėjo būti geriau, greičiau, daugiau, svarbu sau priminti – aš esu pakankamas. Juk net ir sukritikuotą darbą, rezultatą galima pataisyti, dėl to žmogus netampa blogesnis, neturėtų nukentėti jo savivertė. Atsižvelgiant į šią problemą EIME padeda vaikams ir suaugusiesiems rasti pasitikėjimo savimi ir jį auginti.
Aš esu atsakingas. Anot L.Mockuvienės, tai yra laisvės pamatas: „Visi nori laisvės, bet su laisve kartu eina ir atsakomybė. Be jos pasaulyje prapultume. Todėl ugdome gebėjimą prisiimti atsakomybę už savo veiksmus, pažadus ir santykius su aplinkiniais.“
Daugiau informacijos: www.eimekartu.lt.
