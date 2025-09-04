Kalendorius
Rugsėjo 4 d., ketvirtadienis
Vilnius +26°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Mitalas: Vilniaus mokyklose buvo sukurta daugiau nei 20 papildomų klasių

2025-09-04 11:46 / šaltinis: BNS
2025-09-04 11:46

Viešojoje erdvėje pasirodžius informacijai, kad ne visi moksleiviai gavo vietas sostinės mokyklose, vicemeras Vytautas Mitalas sako, kad šią vasarą Vilniaus gimnazijose buvo sukurta daugiau nei 20 papildomų klasių.

Vytautas Mitalas (nuotr. stop kadras)

Viešojoje erdvėje pasirodžius informacijai, kad ne visi moksleiviai gavo vietas sostinės mokyklose, vicemeras Vytautas Mitalas sako, kad šią vasarą Vilniaus gimnazijose buvo sukurta daugiau nei 20 papildomų klasių.

REKLAMA
0

„Mes per vasarą sukūrėme daugiau negu 20 papildomų klasių, kurių neplanavome anksčiau sukurti. Būtent dėl to, kad liepos ir rugpjūčio mėnesį, paskutinėmis dienomis, gavome 200 naujų prašymų“, –  ketvirtadienį žurnalistams komentavo V. Mitalas.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Gimnazistai, kurie laikė tarptautinio bakalaureato egzaminus, galvojo stoti į profesinį mokymą, o galbūt rinkosi tarp savivaldybės ar privačių mokyklų, kai kuriuos sprendimus, deja, darė pačiomis paskutinėmis dienomis, o gal net rugsėjo pradžioje“, – poreikį sukurti papildomas vietas aiškino vicemeras.

REKLAMA
REKLAMA

Pasak jo, sukurtos vietos ugdymo įstaigose yra rezervuotos mokiniams, tačiau ne visi nori rinktis mokyklas, esančias toliau nuo namų.

REKLAMA

„Pavyzdžiui, buvo tokių atvejų, kur devintokės mama iš Pilaitės nenori rinktis Karoliniškių“, – sakė V. Mitalas.

Jo teigimu, šiais metais Vilniaus devintokų laida buvo didžiausia, bet pažymėjo, jog kitais metais šis skaičius turėtų būti mažesnis.

„Kitais metais devintokų bus šiek tiek mažiau, bet bendrai gimnazistų dalis išliks padidėjusi lyginant su kitomis amžiaus grupėmis“, – nurodė sostinės vicemeras.

REKLAMA
REKLAMA

Bus statomos 5 naujos mokyklos ir 4 darželiai

V. Mitalas taip pat pažymėjo, jog savivaldybė šią vasarą gavo leidimus statyti dvi naujas mokyklas, o šiuo metu laukiama ir trečiojo leidimo. Anot jo, kitąmet bus sulaukta dar dviejų leidimų statyti ugdymo įstaigas.

„Tos mokyklos bus statomos iš skolintų pinigų Vilniaus miesto vystymo kompanijos sąskaita. Bendra 5 mokyklų ir 4 naujų darželių sąmata (...) sieks apie 180-190 mln. eurų“, – sakė jis pridurdamas, kad statybos prasidės jau netrukus.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

ELTA primena, kad klausimų dėl vietų sostinės mokyklose kilo po to, kai viešojoje erdvėje šia problema pradėjo piktintis moksleivių tėvai. Tuomet švietimo, mokslo ir sporto viceministras Jonas Petkevičius teigė, kad šiuo metu yra ruošiama centralizuota mokinių priėmimo į mokyklas informacinė sistema.

Savo ruožtu laikinoji ministrė Raminta Popovienė ne kartą ragino Vilniaus miesto savivaldybę iš anksto pradėti rūpintis priėmimo į mokyklas procesu. Pasak jos, praėjusią savaitę 40 sostinės devintokų ir apie 100 kitų gimnazijos klasių moksleivių Vilniuje vis dar nežinojo, kurioje mokykloje mokysis.

Savivaldybės rugpjūčio pabaigos duomenimis, į sostines mokyklas buvo priimta 6,1 tūkst. pirmokų, 6,4 tūkst. penktokų, 6,7 tūkst. devintokų ir 5,4 tūkst. vienuoliktokų.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų