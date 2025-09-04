Mitalas: Vilniaus mokyklose buvo sukurta daugiau nei 20 papildomų klasių

„Mes per vasarą sukūrėme daugiau negu 20 papildomų klasių, kurių neplanavome anksčiau sukurti. Būtent dėl to, kad liepos ir rugpjūčio mėnesį, paskutinėmis dienomis, gavome 200 naujų prašymų“, – ketvirtadienį žurnalistams komentavo V. Mitalas.
„Gimnazistai, kurie laikė tarptautinio bakalaureato egzaminus, galvojo stoti į profesinį mokymą, o galbūt rinkosi tarp savivaldybės ar privačių mokyklų, kai kuriuos sprendimus, deja, darė pačiomis paskutinėmis dienomis, o gal net rugsėjo pradžioje“, – poreikį sukurti papildomas vietas aiškino vicemeras.
Pasak jo, sukurtos vietos ugdymo įstaigose yra rezervuotos mokiniams, tačiau ne visi nori rinktis mokyklas, esančias toliau nuo namų.
„Pavyzdžiui, buvo tokių atvejų, kur devintokės mama iš Pilaitės nenori rinktis Karoliniškių“, – sakė V. Mitalas.
Jo teigimu, šiais metais Vilniaus devintokų laida buvo didžiausia, bet pažymėjo, jog kitais metais šis skaičius turėtų būti mažesnis.
„Kitais metais devintokų bus šiek tiek mažiau, bet bendrai gimnazistų dalis išliks padidėjusi lyginant su kitomis amžiaus grupėmis“, – nurodė sostinės vicemeras.
Bus statomos 5 naujos mokyklos ir 4 darželiai
V. Mitalas taip pat pažymėjo, jog savivaldybė šią vasarą gavo leidimus statyti dvi naujas mokyklas, o šiuo metu laukiama ir trečiojo leidimo. Anot jo, kitąmet bus sulaukta dar dviejų leidimų statyti ugdymo įstaigas.
„Tos mokyklos bus statomos iš skolintų pinigų Vilniaus miesto vystymo kompanijos sąskaita. Bendra 5 mokyklų ir 4 naujų darželių sąmata (...) sieks apie 180-190 mln. eurų“, – sakė jis pridurdamas, kad statybos prasidės jau netrukus.
ELTA primena, kad klausimų dėl vietų sostinės mokyklose kilo po to, kai viešojoje erdvėje šia problema pradėjo piktintis moksleivių tėvai. Tuomet švietimo, mokslo ir sporto viceministras Jonas Petkevičius teigė, kad šiuo metu yra ruošiama centralizuota mokinių priėmimo į mokyklas informacinė sistema.
Savo ruožtu laikinoji ministrė Raminta Popovienė ne kartą ragino Vilniaus miesto savivaldybę iš anksto pradėti rūpintis priėmimo į mokyklas procesu. Pasak jos, praėjusią savaitę 40 sostinės devintokų ir apie 100 kitų gimnazijos klasių moksleivių Vilniuje vis dar nežinojo, kurioje mokykloje mokysis.
Savivaldybės rugpjūčio pabaigos duomenimis, į sostines mokyklas buvo priimta 6,1 tūkst. pirmokų, 6,4 tūkst. penktokų, 6,7 tūkst. devintokų ir 5,4 tūkst. vienuoliktokų.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!