Populiariame Lietuvos restorane nepradėjus valgyti padavėja atėmė lėkštę: supratęs kodėl, negalėjo patikėti

Kartą padavėja, priimdama užsakymą, jį užsirašė tiesiog ant delno, o kitoje vietoje padavėjai pasakius apie plauką, rastą patiekale, ji, priėjusi ir nuėmusi plauką, ramiu balsu pasiteiravo: „Ar dabar viskas gerai?“
Su metais mane vis sunkiau nustebinti, bet kartais tai virtuvės ar salės darbuotojams padaryti pasiseka.
Tad naujoje apžvalgoje papasakosiu apie vieną mikro-incidentą, kuris mane pirma šokiravo, o vėliau prajuokino.
Apžvalgos autorius: Riebus Katinas, riebuskatinas.lt
Apžvalga
Šiam pasakojimui visus jus kviečiu kartu su manim persikelti į Kauną ir jame įsikūrusį vieną iš „Talutti“ tinklo restoranų.
Pačio restorano nuotraukų padaryti daugiau nepavyko, nes pirmas aukštas buvo prigužėjęs pilnutėlis, o antras aukštas, kol „prisitaikiau“ paveiksluoti, taip pat prisipildė greitai.
Nors dienos pietų pasirinkimas ir nebuvo mažas, mes, iš senų laikų žinodami „Talutti“ pagrindinio meniu įvairovę, nusprendėme patiekalus rinktis būtent iš jo.
Paskutinį kartą viename iš „Talutti“ restoranų lankiausi prieš kokius 7 metus, tad smalsumo genamas paskanauti kuo daugiau patiekalų, draugus įkalbėjau paimti keliais patiekalais daugiau, nei būtume trise suvalgę.
Meniu pasirinkimas
Mexicali – 7,25 €
Atnešta „Mexicali“ aštri sriuba patvirtino tai, ką vartydami meniu aptarėme su draugais. O kalba daugiausia sukosi apie drąsą sudarant meniu naudoti jame ir patiekalų nuotraukas.
Mano nuomone, tai didžiulis iššūkis virtuvei – atkartoti tą nugludintą patiekalo nuotrauką.
Meniu nuotraukoje „Mexicali“ sriuboje avokadas garbingai nugulęs sriubos paviršiuje, o jau sriubos versijoje, patiektoje mums, avokadas buvo nuskendęs.
Bet nuskendęs avokadas buvo vienintelė priežastis, kurią paminėdamas galiu prisikabinti prie šios sriubos, nes vos įmerkęs šaukštą supratau, jog avokado paskandinimas sriubos skoniui nepakenkė.
Vėstant orams manau, kad ši aštroka, tiršta sriuba daugeliui galėtų pasitarnauti kaip apsauginė priemonė nuo peršalimo.
Jei paklaustumėte manęs, kas tinka prie brusketų, tai nesudvejojęs atsakyčiau, jog tai nealkoholinis alus.
Granada su krevetėmis – 8,55 €
„Granada“ brusketos skonis buvo tobulas, krevetės, spėju, keptos virš žarijų, nes jautėsi laužo dūmų skonis.
Duonos traškumas ir guacamole užtepas su camemberto sūriu – tarsi kažkoks kosminis derinukas.
Gaila, jog užsisakėme tik dvi brusketas. Mielai būtume dar dvi pasidalinę ir sutraškinę.
Athens gyros su vištiena – 9,95 €
Gyros nustebino dideliu kiekiu vištienos.
Dažniausiai užsakant kebabinėse ar tai giros, ar lavaše susuktą kebabą, jie gali pasipuikuoti didesniu kiekiu daržovių, iš kurių didžiąją dalį turinio sudaro smulkinti salotų lapai, bet čia, priešingai, dominavo vištiena.
Gerai subalansuotas skonis, išorė gal ir primena kebabą, bet čia skiriasi duonelės storis ir ingredientų gausa.
Perpjautas mėsainis sūrio padaže – 11,95 €
Šį mėsainį, manau, galima drąsiai vadinti kalorijų bomba.
Valgant tokį mėsainį, ko nepasigesite, tai sūrio, nes mėsainis iki „kelėnų“ jame įklimpęs.
Kas įdomiausia, iš pirmo žvilgsnio pagalvojome, kad mėsainis bus riebus, bet valgant tos minties teko išsižadėti. Imi, mirkai į sūrio padažą ir mėgaujiesi…
Na, o pabaigai pasilikau patiekalą, kurio dėka gimė šios apžvalgos pavadinimas.
Atnešusi pagrindinius patiekalus padavėja pasišalino, bet greitai vėl sugrįžusi prie mūsų staliuko ir man dar net nepradėjus paveiksluoti šonkauliukų, juos paėmusi ir atsiprašiusi nusinešė patiekalą į virtuvę.
Pirma mintis, kuri atėjo į galvą, kad ji bus sumaišiusi užsakymus, bet pasitaręs su draugais supratau, kad ta mintis klaidinga, nes iš užsakytų 3 pagrindinių patiekalų ant mūsų stalelio būtent ir trūko šonkauliukų.
Kol mes spėliojome to padavėjos veiksmo priežastis, ji vėl sugrįžusi prie mūsų stalelio su ta pačia šonkauliukų lėkšte paaiškino mums to skuboto veiksmo priežastį.
Pasirodo, kad priimant mūsų užsakymą mano pasakyta frazė, jog esame labai alkani, ją privertė ne tik kad skubinti virtuvę, bet ir skubėti patiekiant užsakymą.
Tad virėjui nespėjus įdėti pupelių, ji šonkauliukus išnešė į salę, o vėliau sužinojusi, kad suklydo, atskubėjo prie mūsų stalelio ištaisyti klaidos.
Net jei virtuvė ir nebūtų ištaisiusi tos klaidos, tai aš, kad pupelių lėkštėje trūko, greičiausiai būčiau vietoje ir nepastebėjęs, nebent tik vėliau, rašydamas tekstą ir analizuodamas nuotraukas.
Smokie Indiana – 15,45 €
Nepamenu, kada paskutinį kartą valgiau malkinėje krosnyje keptus šonkaulius. Dažniausia ką tekdavo valgyti, tai lėtai virtus ir vėliau prieš patiekiant apkeptus šonkauliukus.
Nesakau, kad antra versija yra neskani, bet ji ženkliai skiriasi nuo lėtai keptų ant malkų dūmo šonkaulių.
Traški viršutinė šonkauliukų mėsos plėvelė, o po jais sultinga mėsytė. Skonis, kurio žodžiais neperteiksi…
Apibendrinimas
Reziumuoju. Pirmiausia noriu padėkoti mūsų stalelį aptarnavusiai padavėjai ne vien už tai, kad mus pralinksmino, bet ir už gerą aptarnavimą bei puikų meniu išmanymą.
Reta šiais laikais, kad padavėjai taip puikiai būtų išanalizavę meniu, nes mums darant užsakymą ir klausantis padavėjos apie tai, kokie produktai slypi viename ar kitame patiekale, burnoje rinkosi seilės ir tai dalinai įtakojo ir didesnį užsakymą.
Taip pat noriu padėkoti ir virėjams, kurie šiuos patiekalus gamino, ir papildomas ačiū jiems už tai, kad pastebėję, jog vienas patiekalas iškeliavo be pupelių, į tai nenumojo ranka, o nusprendė klaidą ištaisyti.
Vertindamas „Talutti“ restoraną 5/5 jį noriu rekomenduoti tiems, kam maisto vartojimas nėra tik alkio malšinimas, bet tas procesas susijęs taip pat ir su naujų skonių atradimu.
Video apžvalga:
„Talutti“
Taikos pr. 12, Kaunas
