Apsilankę šioje Lietuvos kavinėje čia niekada negrįš: „Taip elgtis galima tik valgykloje“

Mano telefone apsigyvenęs dirbtinis intelektas „pasufleravo“, kad norimų bandų galėsime paskanauti „Dzūkijos dvare“.
Apžvalgos autorius: Riebus Katinas, riebuskatinas.lt
Apžvalga
„Dzūkijos dvaro“ ne tik graži aplinka ir dvaro interjeras, bet dar ir sėdėdamas salėje gali pro langą gėrėtis gražiu vaizdu su pušelėmis ir upe.
Liūdna, bet „Dzūkiškų bandų“ negavome, nes jas, pasirodo, čia kepa tik savaitgaliais, nuo penktadienio iki sekmadienio.
Kadangi buvome labai alkani, tai bandyti ieškoti kitos maitinimo įstaigos noru nedegėme nei vienas, tad likome ir bandėme rinktis iš to, ką dvaras siūlė rinktis tą dieną.
Meniu pasirinkimas
Nežinau, ar jie nujautė, ar nugirdo, kad mes alkani, bet sriubas ir traškius vištienos gabaliukus atnešė prieš patiekdami gėrimus.
Grybienė buvo tokia karšta, kad nusideginau gomurį. Keista, kad virtuvėje dirbantys nežino, kokios temperatūros sriubą reikia patiekti svečiui.
Sriubą, spėju, įpylė verdančią, bet grybienės liūdesys tuo nesibaigė, nes joje sudėti grybai, spėju, dalyvavo tik dėl skaičiaus, bet ne dėl skonio... Taip pat trūko druskos, pipirų.
Ir dar: prieš patiekdami svečiui sriubą, jei jau aptaškėte polėkštę pildami sriubą, tai nepasivarginkite ją pavalyti.
Šaltibarščiai – 4,50 €
O šaltibarščiai buvo tokie tiršti, kokius mūsų šeima labai mėgsta. Tad šaltibarščiams dedu riebų 5/5.
Traškūs vištienos gabaliukai – 7,90 €
Manau, ne tik mūsų, bet ir jūsų vaikams skaniausias maistas yra kepta vištiena, o jei dar tokia, su traškia paniruote, tai vaikų tokios valgyti įkalbinėti nereikia, atvirkščiai, reikia stebėti, kad nepersivalgytų.
Gruzdintos duonos piršteliai su sūriu – 6,90 €
Keptą duoną atnešė dar mums nesumerkus šaukštų į sriubas, tad gavome valgyti sriubas, nes gėrimų, nors pateikė užkandžius, dar nebuvo atnešę.
Gėrimai atkeliavo šiek tiek vėliau, po duonos, na, o mums vos įpusėjus sriubas, patiekė pagrindinius patiekalus.
Ir čia, mieli skaitytojai, jums dar vienas klausimas: kaip pavadinti ar kaip vertinti tokį skubėjimą?
Pirmi žodžiai, kurie man lenda į galvą, tai: konvejeris, bufetas.
Zrazai – 13,50 €
„Zrazų“ mėsa buvo sausa, kažkiek gelbėjo padažas, bet už tai grybų įdaras buvo labai skanus. Čia, atvirkščiai nei sriuboje, „zrazuose“ jautėsi grybai.
Lietiniai blynai su sūriu ir kumpiu – 7,90 €
Lietiniai su sūriu ir kumpiu Katinienei patiko, bet kažko stebuklingo juose nerado.
Apibendrinimas
Reziumuoju. Visą visumą kartu su maistu norėtųsi vertinti 4/5.
Bet tas skubėjimas su užsakymo patiekimu „Dzūkijos dvarui“ pakišo koją.
Jei etiketo taisyklių niekas nepakeitė, tai pirmiausia patiekiami gėrimai, tik tada užkandžiai, tada sriubos ir paskutiniai pagrindiniai patiekalai.
Valgyti sriubas ir stebėti, kaip vėsta ant stalo pagrindiniai patiekalai, galima tik valgykloje, kai visą maistą prie stalo atsineši pats su padėklu.
Tad „Dzūkijos dvarą“ vertinu 3/5.
Suprasčiau, kad tai būtų dienos pietūs ir mes kažkur skubėtume, bet išsiruoši už miesto, kad praleistum laiką su šeima, o aptarnavimą gauni greitą, kaip traukinio bufetą.
Manau, tai vienintelė priežastis, dėl kurios mes čia niekada daugiau nebeužsuksime.
Dzūkijos dvaras
Radžiūnų g. 33, Radžiūnų km., Alytaus raj.
