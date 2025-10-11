Tokius lietinius Ingridai kepdavo krikšto mama: kvepės visi namai

Iš normos iškepsite apie 10 lietinių. Porcijos 5. Užtruksite apie 30 min..
Blyneliams:
- 3 kiaušiniai;
- 500 ml pieno;
- 210 g miltų;
- 0,5 a. š. druskos;
- 1 v. š. cukraus;
- 60 g tirpinto sviesto;
- 1 a. š. vanilinio cukraus.
Įdarui:
- 4-5 obuoliai;
- 1 v. š. cinamono;
- 2 v. š. cukraus (kiekis priklauso nuo obuolių saldumo);
- aliejaus, kepimui;
- cukraus pudros, pabarstyti;
- grietinės, patiekti.
Blyneliams skirtus produktus sudedame į maisto smulkintuvą (puikiai tinka ir rankinis ar kokteilinė) ir išplakame iki vientisos masės.
Kepame lietinius su trupučiu aliejaus, kol gražiai iškeps.
Įdarui skirtus obuolius nuplauname, nulupame ir sutarkuojame burokine tarka. Maišome su cukrumi ir cinamonu. Šio įdaro dedame ant lietinių, suvyniojame, kaip mums gražiau ar skaniau. Kepame su šlakeliu aliejaus, kol blyneliai gražiai apskrus.
Pabarstome cukraus pudra ir valgome su grietine.