Kalendorius
Rugpjūčio 9 d., šeštadienis
Vilnius +23°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
3
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Gyvenimas

Valgydama cepelinus Lietuvos valgykloje rado plauką: tai, kas vyko vėliau, pribloškia

Riebus Katinas
2025-08-09 07:48 / šaltinis: Riebus Katinas / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: Riebus Katinas aut.
2025-08-09 07:48

Rubrikoje „Rašo skaitytojai“ Riebus Katinas pasidalijo skaitytojos laišku apie cepelinuose rastą plauką.

Cepelinai
4

Rubrikoje „Rašo skaitytojai“ Riebus Katinas pasidalijo skaitytojos laišku apie cepelinuose rastą plauką.

REKLAMA
3

Rubrika – „Rašo skaitytojai“:

„Sveiki. Šiaulių valgykloje „Dubysa“ cepelinai su plaukais ir tai jau ne pirmas kartas. Prieš tai buvo balandėliuose, po mėnesio nuėjus vyras užsisakė cepelinų ir rado plauką, ir dar (darbuotojai) pareiškė, kad „čia jūsų“.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Valgykla „Dubysa“ (skaitytojos nuotr.)
(4 nuotr.)
(4 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Valgykla „Dubysa“ (skaitytojos nuotr.)

Ačiū skaitytojai už nuotraukas ir komentarą. Liūdna, kai valgyklos darbuotojai bando kaltę suversti klientui.

REKLAMA
REKLAMA

Kaip suprantu, šios valgyklos darbuotojos perrašė visiems žinomą posakį – klientas visada teisus, jį paskelbdamos savaip – klientas visada kaltas.

REKLAMA

O jei tai kartojasi, tai gal reiktų ne ant kliento bambėti, o tiesiog virtuvėje dirbant galvą prisidengti kokiu galvos apdangalu, jei jau plaukai linkę taip stipriai slinkti…

Turite nusiskundimų dėl maitinimo įstaigų darbo Lietuvoje – siųskite juos asmenine žinute Riebaus katino puslapiui facebooke.

„Riebus katinas“ neatsako už autorių mintis ir išsakomas idėjas, tačiau kviečia būti pilietiškiems ir reikšti savo nuomonę viešai.

REKLAMA
REKLAMA

Šaltinis: Riebus Katinas, riebuskatinas.lt

Valgyklos „Dubysa“ vedėjos komentaras

Naujienų portalui tv3.lt susisiekus su minėtos valgyklos vadove, ji pateikė komentarą apie aprašytą situaciją: 

Situacija su šia kliente, mano manymu, kartojasi jau ne pirmą kartą. Dar prieš mėnesį buvo panaši situacija – ta pati klientė rado, kaip ji teigė, plauką ir balandėliuose, ir cepelinuose. Gamino juos tą pačią dieną ta pati virėja.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Kadangi vadovaujuosi principu, kad klientas visada teisus, aš tiesiog atsiprašiau, paaiškinau, kad visko pasitaiko, ir pasiūliau kompensuoti – grąžinti pinigus už patiekalą. Moteris atsisakė, o vėliau pasiūliau jai įdėti cepelinų į namus, bet ji ir to atsisakė.

Ji tada dar paklausė, ar turime beliašių, bet tuo metu jų nebuvo, nes tos virėjos atostogavo. Tada ji pasiėmė, jei gerai pamenu, keturias ar šešias spurgas iš mūsų, ir išsiskyrėme draugiškai.

REKLAMA

Dabar ši situacija vėl pasikartojo, bet aš tuo metu atostogavau, todėl jau negaliu daug pakomentuoti.

Matot, mūsų virtuvėje nėra nė vienos virėjos, kuri turėtų ilgus juodus plaukus. O maiste rado būtent ilgą juodą plauką. Todėl manyčiau, kad tai galėjo būti pačios klientės plaukas.

Galbūt tai yra kažkoks pasipelnymo būdas – nenoriu nieko kaltinti, bet tiesiog nežinau, kodėl tai kartojasi. Virtuvėje mes visi laikomės higienos reikalavimų – darbuotojos dėvi galvos apdangalus, virėjų apranga taip pat buvo neseniai nupirkta ir nuolat atnaujinama.

Po to pirmojo skundo į mūsų įstaigą buvo atvykusi ir Maisto ir veterinarijos tarnyba. Aš jiems taip pat viską paaiškinau, parodėm, kad visos darbuotojos dėvi apsauginius rūbus, tvarkingai laikomasi higienos. Netgi galėjome parodyti jų nuotraukas – nė viena neturi ilgų juodų plaukų.“

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų