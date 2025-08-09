Valgydama cepelinus Lietuvos valgykloje rado plauką: tai, kas vyko vėliau, pribloškia

Rubrika – „Rašo skaitytojai“:
„Sveiki. Šiaulių valgykloje „Dubysa“ cepelinai su plaukais ir tai jau ne pirmas kartas. Prieš tai buvo balandėliuose, po mėnesio nuėjus vyras užsisakė cepelinų ir rado plauką, ir dar (darbuotojai) pareiškė, kad „čia jūsų“.
Ačiū skaitytojai už nuotraukas ir komentarą. Liūdna, kai valgyklos darbuotojai bando kaltę suversti klientui.
Kaip suprantu, šios valgyklos darbuotojos perrašė visiems žinomą posakį – klientas visada teisus, jį paskelbdamos savaip – klientas visada kaltas.
O jei tai kartojasi, tai gal reiktų ne ant kliento bambėti, o tiesiog virtuvėje dirbant galvą prisidengti kokiu galvos apdangalu, jei jau plaukai linkę taip stipriai slinkti…
Valgyklos „Dubysa“ vedėjos komentaras
Naujienų portalui tv3.lt susisiekus su minėtos valgyklos vadove, ji pateikė komentarą apie aprašytą situaciją:
„Situacija su šia kliente, mano manymu, kartojasi jau ne pirmą kartą. Dar prieš mėnesį buvo panaši situacija – ta pati klientė rado, kaip ji teigė, plauką ir balandėliuose, ir cepelinuose. Gamino juos tą pačią dieną ta pati virėja.
Kadangi vadovaujuosi principu, kad klientas visada teisus, aš tiesiog atsiprašiau, paaiškinau, kad visko pasitaiko, ir pasiūliau kompensuoti – grąžinti pinigus už patiekalą. Moteris atsisakė, o vėliau pasiūliau jai įdėti cepelinų į namus, bet ji ir to atsisakė.
Ji tada dar paklausė, ar turime beliašių, bet tuo metu jų nebuvo, nes tos virėjos atostogavo. Tada ji pasiėmė, jei gerai pamenu, keturias ar šešias spurgas iš mūsų, ir išsiskyrėme draugiškai.
Dabar ši situacija vėl pasikartojo, bet aš tuo metu atostogavau, todėl jau negaliu daug pakomentuoti.
Matot, mūsų virtuvėje nėra nė vienos virėjos, kuri turėtų ilgus juodus plaukus. O maiste rado būtent ilgą juodą plauką. Todėl manyčiau, kad tai galėjo būti pačios klientės plaukas.
Galbūt tai yra kažkoks pasipelnymo būdas – nenoriu nieko kaltinti, bet tiesiog nežinau, kodėl tai kartojasi. Virtuvėje mes visi laikomės higienos reikalavimų – darbuotojos dėvi galvos apdangalus, virėjų apranga taip pat buvo neseniai nupirkta ir nuolat atnaujinama.
Po to pirmojo skundo į mūsų įstaigą buvo atvykusi ir Maisto ir veterinarijos tarnyba. Aš jiems taip pat viską paaiškinau, parodėm, kad visos darbuotojos dėvi apsauginius rūbus, tvarkingai laikomasi higienos. Netgi galėjome parodyti jų nuotraukas – nė viena neturi ilgų juodų plaukų.“
